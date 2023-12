Pepe Paes: "La plata llegó a Barcelona cuando me fui"

Si es barcelonista y su papá pasa de los 60 años, o tiene abuelo que simpatiza con los toreros, seguro que le hablaron de Pepe Paes. Dicen los abuelos, que ha sido el mejor volante central de la historia.

Al menos en eso coincide el periodista deportivo e historiador Vito Muñoz: “Pepe Paes era un señor del mediocampo, el mejor volante cinco que ha llegado al país”.

Directiva de Barcelona aún no responde las observaciones del Ministerio del Deporte Leer más

En la actualidad, el brasileño tiene 77 años, y cuando lo invitan a Ecuador, es un verdadero ‘lujo’ para él.

Vive en Brasil, pero cuando viene a Guayaquil, se viste de hincha. Antes de la entrevista nos comenta que tiene una camiseta de Barcelona, pero que le gustaría llevarse más, porque la familia en su país siempre le pide. Esta vez, la misión era llevarse cuatro.

Paes llegó en los 70s y se quedó varios años. Hay un recuerdo imborrable en la concentración del Barcelona en el Reed Park, una cancha con una casa, frente al Cementerio General de Guayaquil.

Cuando llovía, había que ir saltando el lodo, pero un día de esos quedó grabado para siempre. Paes supo lo que era un alacrán, un bicho que le picó y el ahora exjugador salió asustado.

(Le puede interesar: Franklin Salas: "Zubeldía no me dejó retirarme en Liga")

“La casa era muy rústica, de verdad que era una casa muy antigua, cuando me picó un animalito, era un alacrán, le digo a Víctor Ephanor lo que me había pasado y se reía, claro que vino ayudarme, fue un susto”.

La mente de Paes se transporta al Barcelona de los 70s. Dice que la cancha era muy mala para los entrenamientos pero que “servía mucho”, en comparación con las de ahora. Dice que han pasado más de 50 años, pero que los recuerdos están presentes.

Ministerio del Deporte: Sin dedicatoria para aplicar la ley Leer más

Paes vivía en Guayaquil, cuando la ciudad no se había extendido tanto. En esos años, los hinchas iban a visitar a los jugadores porque no había tanta separación con los fanáticos.

Hay una parte que no lo había contado nunca. En los 70s Barcelona comenzaba a crecer como ídolo del país, y su confesión lo dice todo: “El equipo iba creciendo, teníamos una gran hinchada, lo malo es que cuando llegó la plata yo salí” afirmó con una sonrisa. El dinero en esa época no era el fuerte del fútbol, no había la diferencia de sueldos.

Brasileños del ayer: Pepe Paes, Magu, Rodríguez y Víctor Ephanor. Freddy Rodriguez

“Son otros tiempos ahora, pero mi paso por Barcelona fue un paso importante en mi vida. Soy un agradecido de la vida y del equipo por traerme a este maravilloso país, mira han pasado tantos años, y la gente se recuerda todavía. Muchos no saben cómo jugaba, pero sus familia le han dicho, eso es una bendición de Dios”, expresa el exjugador que luce su cabellera totalmente blanca.

Las 11 temporadas que vistió la camiseta del Ídolo quedaron marcado en la vida: “Fueron 11 años, pero muchos hablan de mi forma de jugar, de lo que se hizo con el equipo, pero con el pasar de los años, uno se da cuenta que hay cosas más fuertes, algo que nunca se olvida, es la amistad que quedaron en Ecuador. De la gente que me recuerda, muchos nunca me vieron jugar, pero sus familiares le han conversado y eso es bueno”, expresa Paes, que por su larga estadía en Ecuador, habla el español a la perfección.

Cumbayá: ¿Nuevo caso de acefalía? Ministerio del Deporte inhabilita a su directiva Leer más

“Le doy gracias a Dios, que el barcelonista nunca se olvida de uno, un ejemplo, tuve de dirigente a Aquiles Álvarez (el abuelo del alcalde de Guayaquil). Cuando yo jugué él (Aquiles Álvarez Henriques) no nacía, pero su familia le hablaba mucho de Pepe Paes y la amistad sigue ahora con él”, explica el exvolante canario.

El brasileño hace una explicación que él jugaba como cinco, y que en ese tiempo, se dedicaba a detener el juego. A que la pelota no llegue a la defensa de su equipo, que era más entrega y responsabilidad.

(Le puede interesar: Emelec: Cuerpo médico no continuará para la temporada 2024)

Cada vez que viene a Ecuador, está en problemas: “siempre que vengo a Ecuador los nietos se pelean por las camisetas de Barcelona. Es algo obligatorio de llevar” expresa Paes, que ganó tres títulos de campeón con Barcelona en 1971, 1980 y 1981.

Pepe Paes. archivo

Paes además perteneció a la selección de Ecuador, experiencia que describe como “algo único” que ayudó a identificarse más con el país.

El brasileño fue un volante de marca, con garra, hizo de su puesto un lugar que nadie pasaba.

Ahora cuando ve la cancha del estadio Monumental dice que habría sido fabuloso jugar en un escenario así. “El fútbol de antes era mucho más técnica, que tenían los jugadores, algo que se ha desaparecido, por lo físico que más se destaca ahora”.

Universidad Católica y Macará anuncian sus nuevos jugadores para 2024 Leer más

“Los entrenadores nos dejaban jugar de manera más suelta, eran otros tiempos”, recuerda Pepe, que cada vez que se le habla de Barcelona. Añade que fue lo mejor que le pudo pasar en la vida, pero entre risas destaca, que cuando llegó la plata al Ídolo, le tocó salir luego de 11 años.

Sobre la fama de Barcelona en la actualidad, dice una anécdota: “Cuando estaba jugando en el cuadro amarillo, en Brasil, al escuchar Barcelona, siempre le decían si era el de España, pero con el pasar de los años, ahora le dicen, el Barcelona de Guayaquil”.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!