Franklin Salas: "Zubeldía no me dejó retirarme en Liga"

Luis Zubeldía cerró su temporada más exitosa como entrenador tras conquistar la Copa Sudamericana y la LigaPro con Liga de Quito. Sin embargo, para uno de los emblemas de los albos, Franklin Salas, el aporte del entrenador argentino no fue del todo bueno.

En medio de los festejos por los títulos alcanzados, Carlos Gruezo, quien cumple con el cargo de asistente de Zubeldía, realizó unas declaraciones que provocaron en el Mago Salas el revivir los sentimientos hacia el estratega y su cuerpo técnico.

“Como seres humanos, tenemos muchos errores, es cierto, pero si fuiste jugador, ídolo del club, eres entrenador, tienes que cerrar la boca y apoyar en todos los sentidos”, afirmó Gruezo tras ganar la LigaPro.

Aunque el asistente técnico no da nombre, las referencias serían para Salas, quien fue entrenador de las inferiores de los azucenas, y luego de salir del equipo, fue crítico del trabajo de Zubeldía.

Consultado por EXPRESO, Salas respondió: “Sí, no da nombres; poco y nada sirve tratar el tema cuando una persona no es capaz de decir de quién se trata. Y es una pena, porque los momentos felices hay que disfrutarlos y me parece extraño que en un momento de celebración, Carlos salga con ese tipo de declaraciones”, apuntó.

Además, añadió: “Debe dar nombres como para por lo menos tener una guía o si ese alguien al que alude pueda decir algo al respecto. Así que si es que llegamos a saber a quién se dirigió, no tenga duda de que esa persona le va a contestar”.

Al ser preguntado sobre el particular, Salas confiesa que no existe ninguna relación de amistad con Gruezo, a quien solo conoce porque fue exjugador y es el papá del actual seleccionado Carlos Gruezo.

En cambio, con Zubeldía sí tuvo una relación cercana, aunque considera que le falló. “Siempre voy a tener un resentimiento con el profesor Zubeldía, eso lo sabe todo el mundo, porque no me escondo detrás de una declaración. Yo doy nombres y siempre lo he dicho”, reveló.

En junio de 2016, la dirigencia de Liga de Quito organizó un partido de despedida para Franklin Salas y Paúl Ambrosi. Archivo

El Mago se refiere al distanciamiento que nace en 2015, cuando le pidió al Príncipe que lo deje jugar seis meses en Liga de Quito para retirarse, pero la solicitud no fue aceptada.

“Mi resentimiento es por no haberme dejado regresar al equipo para retirarme. Zubeldía no me dejó regresar a Liga para cumplir con ese sueño. Luego como hincha de Liga, siempre lo he dicho, una vez que consiga títulos, voy a ser el primero en festejar y agradecerle; sin embargo, eso no cambia mi sentir hacia él”, dice tajante el exseleccionado nacional.

Para Salas, hablar del tema no es cómodo. “Si eso le hacen a la mayoría de los jugadores emblemáticos de los equipos, no tengan la menor duda de que cada uno de ellos se va a quedar resentido con ese técnico que no le permitió retirarse en el club de sus amores”, acotó Salas, quien finalmente dejó la actividad de futbolista profesional en 2015, con Deportivo Quito, acérrimo rival de los albos.

El Mago jugó en 2015 con Deportivo Quito su última temporada. Archivo

A pesar de su malestar, el Mago aseguró que no hizo una campaña de desprestigio en contra de Zubeldía, más bien festejó y agradeció en sus redes sociales los dos títulos cosechados. “Es ahí donde me refiero a que no hay que mezclar las cosas”, precisó.

Sobre la actualidad del equipo, Salas se dio tiempo para comentar la situación dirigencial que vive Liga de Quito, donde hay una pugna entre el presidente del club, Isaac Álvarez, y el titular de la comisión especial de fútbol, Esteban Paz.

“Es un tema complicado, pero que se veía venir. La comisión tiene un convenio que cada cinco años se lo renueva, siempre y cuando exista un acuerdo entre el club y ellos. Creo que esta vez pasará lo mismo y se sentarán a negociar para seguir con el buen trabajo que vienen haciendo”, señaló.

Hoy, el Mago prefiere festejar las fiestas de fin de año recordando los títulos albos logrados en la Copa Sudamericana y LigaPro, sin que le afecte su resentimiento con Zubeldía, algo que afirmó no cambiará.

