Sao Paulo vs. Liga de Quito: hora, canales en vivo y todo lo que debes saber

Liga de Quito se enfrenta a Sao Paulo, en Brasil, con el objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito se impuso 2-0 a Sao Paulo en el partido de ida en Quito.

Liga de Quito visita a Sao Paulo, este jueves 25 de septiembre, en el estadio Morumbí de Sao Paulo, con el objetivo fijo de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores de 2025.

Los albos llegan a Brasil con la ventaja del triunfo 2-0 conseguido en el juego de ida, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el jueves 18 de septiembre, con los goles de los ofensivos Bryan Ramírez y Michael Estrada.

Los universitarios tienen claro que deben estar concentrados en este duelo ante un Sao Paulo que buscará imprimir intensidad en el juego por la urgencia que tiene de tratar de remontar la diferencia de la U.

El técnico Tiago Nunes recupera para este duelo al zaguero Richard Mina, quien volvería al rol titular para forma una línea de tres zagueros en la defensa junto al haitiano Richard Mina y a Leonel Quiñónez, que será clave para frenar los embates locales.

Liga de Quito clasificará a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, incluso perdiendo en Brasil por un gol de diferencia. Un empate también le dará el boleto a los universitarios. Caer con dos goles de diferencia provocará que todo se defina mediante penales.

Por su parte, Sao Paulo, dirigido por Hernán Crespo, apostará por un equipo ofensivo comandado por Enzo Diaz y Rodriguinho en el medio campo, y con los delanteros Ferreira y Luciano con la misión de derrotar el arco blanco.

Los experimentados Oscar y Lucas Moura, recuperados de lesiones, estarán en el banco como alternativas para la ofensiva. Crespo no podrá contar con los delanteros Jonathan Calleri y André Silva, ambos por lesión en la rodilla. Tampoco estará Luan, descartado a último momento por una lesión en el muslo y Luiz Gustavo.

Los datos claves del Sao Paulo vs. Liga de Quito

Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025

Hora: 17:00 (de Ecuador)

Estadio: Morumbí

Trnasmite: ESPN y Disney+

