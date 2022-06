Las salidas en Barcelona

El mercado de fichajes se mueve frenéticamente luego de que se cerró la primera etapa del torneo, que precisamente tuvo como ganador a Barcelona Sporting Club, un protagonista en esta ventana de transacciones.

La casa amarilla ha destacado por sus posibles fichajes. La misma dirigencia ha reconocido que Jhon Jairo Cifuente, Jhon Jairo Espinoza y Fidel Martínez son futbolistas que tienen en la mira para reforzarse de cara al próximo semestre.

Sin embargo, traer jugadores significa que la masa salarial aumente, algo que no es beneficioso para el ‘campeonato financiero’.

Ya es un hecho la partida de Byron Castillo al Grupo Pachuca, aunque todavía no está claro a qué club terminará reforzando. Lo cierto es que su salida ayuda a las arcas canarias (se habla de un valor aproximado de tres millones de dólares), más allá de sentir la ausencia de un importante valor en la plantilla.

Pero además de Byron, hay dos y hasta tres jugadores que podrían dirigirse a la puerta de salida de la institución canaria.

El delantero Carlos Garcés, quien no ha tenido un buen 2022, sería uno de los elegidos para salir de la plantilla en la última parte de la temporada.

LigaPro permite traspasar a jugadores de distintos clubes en el mismo año y 9 de Octubre aparece en la ecuación. La única traba que tiene el equipo de Juan Carlos León es la del salario. El Súper 9 pide que Barcelona le pague la mitad de los haberes al delantero manabita, pero eso aún no llega a buen puerto.

Garcés, en lo que va de este 2022, ha marcado solo tres anotaciones, una por LigaPro, otra por Copa Sudamericana y una más por Copa Libertadores.

Otro jugador que está en la órbita del 9 de Octubre es un bicampeón amarillo: Darío Aimar, quien este año ha jugado 12 partidos, entre las tres competiciones que ha disputado Barcelona.

El presidente canario, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ha reconocido que “Darío es bicampeón en Barcelona, un tipo que nos ha dado alegrías, llegó en 2016 de Liga de Loja. Hablamos de sus lesiones, de que pese a no participar el año pasado siempre estuvimos ahí, al pie del cañón, en todos los aspectos, anímico y económico. Hoy se le da este momento de no estar jugando. Yo estuve 20 años jugando y cuando no me tocó jugar, como en España, uno no está feliz. Cuando te acostumbras a ser titular, no estar duele. Él lo va a hablar con su representante y tomaremos una decisión. No nos vamos a apurar”.

Con estas posibles salidas, el exjugador amarillo Janio Pinto reconoce que Barcelona tiene que estar atento con su bloque defensivo.

“Aún no está confirmado el tema de Espinoza y si bien buscar un goleador es una tarea para ayer, Barcelona no debe descuidar la defensa porque ha sido su fuerte durante toda la temporada. Aimar puede irse, pero no hay otro defensor que pueda tomarle la posta”, analizó.

Todo apunta a que en los próximos días habrá más novedades en la tienda torera.