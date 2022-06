Danny Luna atraviesa una temporada imposible de olvidar. Es el primer año en el que tiene más goles que asistencias (7 por LigaPro y 1 por Copa Sudamericana), pero reconoce que si bien le alegra ese detalle, no lo anima mucho ver a 9 de Octubre, el club que capitanea, en el último lugar en la tabla acumulada de esta campaña. Confía en que saldrán de esta mala racha, da su voto de confianza a Pechón León y no descarta poder salir a algún otro club: “Dios sabrá si sigo acá o de pronto aparece una oferta, bienvenido sea”.

Nos inclinamos un poco más por el torneo internacional y dejamos un poco de lado la LigaPro. Hay que corregir.

- En 2021, hubo un arranque parecido del Súper 9. Rumores en el ambiente, pero salieron adelante. ¿Ve este presente similar?

-Totalmente, podemos sacar adelante el equipo. Nosotros analizamos los partidos. Yo en lo personal los veo al día siguiente más tranquilo y en la mayoría no nos hemos visto superados, con excepción del cotejo con Católica; ahí hicimos un mea culpa y (reconocimos que) no estuvimos en nuestro día. La mayoría de partidos siempre los peleamos, pero no fuimos contundentes y eso nos ha pasado factura. Sabemos que en esta segunda etapa no podemos dar chance. La doble competencia nos desgastó un poco. Aparte, el tema de lesiones no nos ayudó tanto, y con un plantel reducido hubo un mayor desgaste. A los equipos grandes también les pasó. Nosotros estamos tranquilos, pero no relajados. Es una dura pelea de 15 partidos que serán una guerra para nosotros. Nuestro discurso es ser protagonistas en la etapa, no pensar solo en el descenso.

- Debido a ese desgaste de la doble competencia, ¿inconscientemente se inclinaron un poco más a la Sudamericana?

-Quizás sí, porque nos vimos hasta la última fecha con posibilidades de clasificar. Nosotros teníamos mucha ilusión por cómo jugamos los partidos, se nos veía diferentes. Vimos que en los primeros tres partidos internacionales mostramos pelea. Nos inclinamos un poco más por el torneo internacional y dejamos de lado la LigaPro, pero ya está. Nos deja una experiencia muy linda y también nos ayuda a aprender y corregir, porque estamos a tiempo.

- ¿Cómo vivieron esa situación de estar bien en Copa pero no obtener buenos resultados?

-Cuando se nos van al último, como con Guaireña (suspira)... Nosotros estábamos bien, llegamos varias veces y no la metimos y en la siguiente fecha ganamos ante Independiente. Fue un torneo internacional con muchas enseñanzas y nos dimos cuenta de que si nos lo proponemos, podemos conseguir cosas grandes. Quizás también nos hizo falta un poco de suerte. Nosotros llegábamos cinco veces y metíamos un gol, y los rivales pateaban mal y entraba. Hay un grupo sano y enfocado en que esto se lo puede revertir, pero hay que trabajar bastante.

- Como capitán del equipo y ante los rumores de salida del DT León, ¿ha conversado con él para respaldarlo?

-Claro, a él le gusta escuchar mucho y conversar con los jugadores, compartir ideas y ha sido importante para nosotros. Y si a él no le gusta algo de un jugador, le señala en qué puede mejorar. En lo personal, me ha ayudado mucho. Los rumores y esas cosas que surgen por los resultados, los hemos tratado de dejar a un lado para no dañar la interna del club. Yo estoy contento con lo que ha hecho, porque ayuda a mejorar a los demás.

- Con 31 años, ¿piensa en cerrar su ciclo como futbolista en 9 de Octubre o en algún otro lado?

-La idea de todo futbolista es terminar de jugar en Barcelona, Emelec o Liga de Quito, siempre ha sido mi sueño. Y si se me da la oportunidad ahora, bienvenido sea. Si se da, sería lindo. Y si tengo la oportunidad de terminar acá, en este club, uno de los que más me han ayudado en mi crecimiento, pues bienvenido sea. Quiero mucho a esta institución por todo el apoyo que me ha dado. También sería lindo terminar acá mi carrera.

- ¿Hay propuestas para salir en este mercado?

-Hubo ofertas el año anterior, pero el tema siempre lo ha manejado el club con el que tengo contrato hasta finales del 2023. Ellos están sobre las negociaciones.

- Cuando ve la tabla de posiciones y 9 de Octubre está en el fondo, ¿qué piensa de eso como capitán?

-Quizás no me enfoco tanto en eso porque esa tabla, para mí, es mentirosa por lo que hemos hecho en los partidos; pero sí te pone a pensar que tenemos que mejorar para salir rápido de eso y pelear la etapa. Peleando la etapa sabemos que ya no estaremos ahí. No podemos permitirnos estar al último, por los objetivos que nos hemos propuesto. Hay que corregir lo del semestre anterior.

- En Copa Sudamericana enfrentó a Inter de Porte Alegre, club en el que estaba Andrés D’Alessandro, quien era uno de sus referentes. Aparte, detrás hay una anécdota.

-Claro, de su etapa en River Plate, era genial y le puse a mi hijo D’Alessandro Luna. Cuando fuimos a medir al Inter, hablé con un compañero de él porque quería cambiarle la camiseta para dársela a mi hijo y todo. Y cuando todo estaba listo, a los 15 días veo que D’Alessandro se retira y no pude. Algún día lo podré conocer.

Hubo ofertas (de salir) el año pasado, pero siempre las ha manejado el club. Tengo contrato con ellos hasta el 2023.

- ¿Qué lo satisface más: anotar o asistir para goles?

-Hacer goles, eso siempre me ha gustado; pero también sumo muchas asistencias y sé que es importante en la posición que estaba. Ahora que anoto varios goles, la ilusión es terminar como uno de los goleadores del torneo y ayudar al club. Dios sabrá si sigo acá (en 9 de Octubre) o de pronto aparece una oferta, bienvenida sea.