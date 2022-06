En su más reciente visita a Ecuador, Marlon 'Chito' Vera participó de varias actividades públicas relacionadas con su rol protagónico en la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, la Ultimate Fighting Championship.

Los medios de comunicación siguieron su paso para entrevistarlo y conocer detalles de la próxima pelea que lo acerque al tan ansiado título de su categoría. En medio de esas actividades, Vera acompañó a su hermano, quien también se llama Marlon, en una actividad proselitista en su natal Chone, Manabí. Eso quedó registrado en varias fotografías que se difundieron en redes sociales.

En las imágenes aparece junto a su familiar y del prefecto Leonardo Orlando, pieza clave del correísmo en esa provincia y quien ocupó el cargo de director del Servicio de Rentas Internas (SRI) en uno de los gobiernos de Rafael Correa.

Marlon Vera Delgado, hermano del 'Chito', promociona constantemente la imagen del peleador para incluir la suya, como ocurrió en el evento que se organizó en Chone para presenciar la pelea del 30 de abril: se instaló una tarima, una pantalla gigante y sonido profesional. Él se subió al escenario para arengar a favor de su familiar, ante la mirada de ciudadanos. Algunos llevaban camisetas con su rostro y nombre.

"¡Gracias Chone por el respaldo!", publicó en Twitter.

¡Gracias Chone por el respaldo!

Gracias hermano por tantas alegrías @chitoveraUFC

Has dejado en alto el nombre de nuestra tierra #Chone y todo #ecuador te respalda.

¡Viva Chone! pic.twitter.com/irW9UMbvOu — Marlon Vera Delgado (@MarlonVerad) May 1, 2022

¿Qué dice 'Chito' sobre la carrera política de su hermano?

Este 6 de junio, cerca de las 13:30, Chito se quejó por una invitación del Gobierno cancelada a última hora, la cual relaciona a las preferencias políticas de su hermano. "Me hacen venir a Quito para verme con el presidente y cancelan a última hora. No ayudan a ningún deportista y de paso me hacen perder mi tiempo. Gracias por nada", escribió. "El partido que escoja mi hermano, no tiene nada que ver conmigo", aclaró en otro tuit.

Me imagino q es xq apoye a mi hermano en su nuevo proyecto de ser alcalde, el partido que el escoja no tiene nada q ver conmigo. Yo me gano la vida y el futuro de mis hijos con mis puños. Yo apoyo a mi familia como cualquiera de ustedes, mi partido político se llama UFC — C H🖕🏽T O🇪🇨V E R A (@chitoveraUFC) June 6, 2022