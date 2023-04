Carlos Sainz, futuro en firme con Ferrari

Pese a su juventud, el madrileño de 28 años, es un veterano del circuito de Fórmula Uno, en el que cumple su novena temporada. El piloto, en un evento organizado por Estrella Galicia, reconoce que el año no ha empezado bien, al no lograr ninguna victoria ni ninguna ‘pole’, pero confía en que en las próximas carreras pueda estar en los primeros puestos peleando por todo.

“No ha sido un inicio fácil, todos esperábamos un poco más. De poder luchar por victorias y podios. Red Bull ha dado un paso adelante muy grande y el resto nos hemos quedado un poco detrás. Ahora estamos trabajando para asegurarnos que recortamos ese espacio y esa ventaja lo antes posible”.

Al ser consultado si considera justa o no la decisión, tras el incidente en GP de Australia, en el que cinco segundos de sanción le costaron nueve posiciones y la FIA decidió no revisar la petición de Ferrari, comentó: “No hay que mirar el pasado pero no dejo de pensar que fue una penalización severa e injusta, que me costó demasiadas posiciones en esa carrera. Prácticamente una exclusión”.

El siguiente reto para Sainz será el GP de Baku, en Azerbaiyán, a disputarse el domingo 30 de abril. Se trata de la cuarta competencia en la temporada, con la novedad que tuvo una brecha de tres semanas en relación al GP de Australia.