Sabalenka va por récord histórico en Madrid: favoritas, cruces y lo que debes saber del WTA 1000

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, aterriza en el WTA 1000 de Madrid con un objetivo claro: hacer historia y convertirse en la primera jugadora en conquistar cuatro títulos en la capital española.

El torneo reunirá a la élite del tenis femenino, con figuras como Coco Gauff, Iga Swiatek, Elina Svitolina, Elena Rybakina, Jasmine Paolini y la histórica Venus Williams, todas con aspiraciones reales al título.

Sabalenka y su romance con Madrid

A sus 27 años, Sabalenka llega respaldada por un impresionante historial en este torneo: campeona en 2021, 2023 y 2025. Su dominio en Madrid es evidente, aunque en 2024 estuvo cerca de ampliar su leyenda, cayendo en la final ante Swiatek.

Ahora, la bielorrusa busca no solo revalidar su poderío, sino también consolidar una temporada brillante.

Temporada 2026: dominio absoluto de Sabalenka

La líder del ranking ya suma títulos en Brisbane, Indian Wells y Miami, lo que la convierte en la jugadora más en forma del circuito. Madrid representa su oportunidad de alcanzar su cuarto trofeo del año y seguir ampliando su ventaja en la cima.

Posibles cruces y camino al título

El cuadro del torneo anticipa duelos de alto voltaje:

En rondas iniciales, Sabalenka podría medirse ante Belinda Bencic o Paolini.

En octavos, aparece el posible choque con Naomi Osaka, quien busca recuperar protagonismo.

Una eventual semifinal pondría frente a frente a Sabalenka y Swiatek, en una de las rivalidades más intensas del circuito.

Por su parte, Swiatek no la tendrá fácil: en su camino podrían cruzarse Svitolina o la joven promesa Mirra Andreeva, dirigida por Conchita Martínez.

Otras favoritas que amenazan el trono

El torneo también promete duelos electrizantes, como el posible enfrentamiento entre Jessica Pegula y Gauff. Además, Rybakina llega en gran nivel tras conquistar el Abierto de Australia y el torneo de Stuttgart.

Un WTA 1000 de Madrid imperdible

Con múltiples candidatas y una Sabalenka decidida a hacer historia, el WTA 1000 de Madrid 2026 se perfila como uno de los torneos más competitivos y atractivos del calendario.