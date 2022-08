Los Saab, familia de kartistas que corre unida se mantiene unida

Pocos deportes en el mundo ofrecen el caudal de emociones que hay en el automovilismo. El éxtasis de la victoria, la tristeza de la derrota, la pasión por la velocidad y hasta el temor que provocan los accidentes forman parte de él. En ese escenario se desarrollan interesantes historias, como la de la familia Saab, cuyos integrantes han convertido al karting en parte de su vida. De ahí que no es casualidad su protagonismo en la segunda fecha del Torneo Provincial de esta disciplina.

Santiago Saab Adum fue el pionero, aunque al principio lo hizo sin que su padre se enterara.

Rafael Nadal jugará en Quito Leer más

“En 1997, cuando se inició el kartódromo de Guayaquil, venía con mis amigos. Yo no competía, pero un par de veces manejé estos coches en las prácticas. Entre 1999 y 2005 me fui a estudiar al extranjero y cuando volví lo retomé gracias a una invitación de mi amigo Andrés Roditti y al apoyo incondicional de Henry Taleb. Desde entonces me enganché y aquí sigo dando guerra”, relata.

De aquel primer grupo con el que corría recuerda a Walter Jiménez, Chalo Pareja, los hermanos Taleb, Stéfano Isaías, Andrés Roditti, entre otros.

Una nueva pausa, esta vez por cuestiones de trabajo, antecedió su regreso definitivo a las pistas. Fue en 2015, pero no lo hizo solo, lo acompañó su hijo, Santiago Saab de La Torre, a quien ocho años antes le había regalado su primer chasís micro.

Padre e hijo fueron creciendo en el competitivo mundo del karting. El primero de ellos escaló categorías y, luego de destacar en la promocional, ganó el título nacional de profesionales en 2017. El pequeño, por su parte, compitió en Quito antes de debutar en el Torneo Sudamericano de Colombia en octubre de 2021, experiencia que repetiría hace pocos meses en el mismo país.

Uno de los Saab durante las pruebas de la segunda válida del sábado 20 de agosto. Alex Lima / Expreso

La fiebre por la cuna del automovilismo no se limitó a ellos. En 2016 Antonio Saab, hermano del pionero familiar de esta disciplina, se unió al grupo ganando el título nacional en 2018. Sumó horas de ‘vuelo’ y hoy comparte su carrera de piloto con la labor de presidente del Guayaquil Karting Club.

Ya sea en el asfalto o desde su oficina, el empresario ha ido logrando que la cuna del automovilismo porteño incremente el número de pilotos y escuderías.

Richard Carapaz, con la confianza intacta Leer más

Finalmente, el año anterior Sebastián Saab Tettke, hijo de Antonio, se convirtió en el cuarto integrante del equipo familiar. Al igual que su primo Santiago, comparte su pasión por los coches con el fútbol y el boxeo.

“En lo personal me atrajo lo emocionante del deporte, la competitividad, la disciplina y dedicación que implica ser piloto. Más que de habilidad, es un tema de constancia. Me alegra ver que la familia tiene en el karting un motivo más para mantenerse unida”, acota Santiago, quien es admirador de Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Nico Rosberg y Max Verstappen, a quienes considera los mejores pilotos de la Fórmula 1.

La muerte de Senna le hizo entender por primera vez la realidad de este deporte. Recuerda que era apenas un niño y lo impactó la escena del vehículo Williams del brasileño estrellándose contra el muro de Tamburello, en el Gran Premio de San Marino de 1994. “Eso es la Fórmula 1”, enfatiza.

En un futuro no muy lejano la historia de los Saab tendrá un nuevo capítulo, pues Santiago Junior le pidió a su papá que en su próximo cumpleaños le regale un monoplaza de mayor cilindraje, para así poder competir entre ellos. El tiempo dirá si el alumno superará al maestro.

PROVINCIAL DE KARTING 2022

Segunda fecha / posiciones

Categoría profesionales:

1. Rafael Peralta

2. Leonidas Drouet

3. Andrés Gómez

Categoría senior:

1. Carlos Heredia

2. Hoover Ochoa

3. Santiago Saab

Categoría master:

1. Xavier Maldonado

2. Alfredo Castillo

3. Josué Pardo