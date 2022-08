Richard Carapaz, con la confianza intacta

Ni el haber tenido puestos secundarios en las últimas grandes competencias, ni tener que cambiarse de equipo la próxima temporada (de Ineos al EF), son motivos de distracción para el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, quien este martes 23 de agosto ascendió un puesto (séptimo) en la clasificación general, tras la quinta etapa de la Vuelta España que tuvo como protagonista al esloveno Primoz Roglic, del Jumbo-Visma.

La Locomotora del Carchi terminó la jornada de media montaña, entre las localidades españolas de Vitoria y Laguardia (152,5 kilómetros), en el puesto 24, a 7 segundos del ganador (Roglic); registro que le valió al tricolor para subir del puesto 8 al 7 en la clasificación general, aunque perdió 30 segundos con respecto al puntero de la carrera.

La cima del podio de la jornada fue para el esloveno, quien dio muestras de gran técnica y velocidad al cronometrar un tiempo de 3h31:05, superando con facilidad al danés Mads Pedersen y al español Enric Mas, quienes cruzaron la meta en el segundo y tercer puesto, respectivamente. La victoria le aseguró además a Roglic el liderato de la general.

El esloveno Primoz Roglic se adjudicó la etapa 4 y pasó a comandar la general. EFE

Pese a lo vivido, el ecuatoriano, líder del Ineos en la competencia española, manifestó para diario Marca sentirse en plenitud de “confianza”, pues la competencia recién empieza (son 21 etapas).

“Venimos muy motivados y con una gran oportunidad de pelear por La Roja. Estamos con un gran estado de forma y hay que aprovecharlo”, precisó Carapaz al medio español.

Sobre sus rivales a vencer, Richie es consciente que Primoz lleva la bandera. “Roglic, por ser el ganador de las últimas tres ediciones que hay, es el gran favorito para repetir triunfo. Hindley y Landa, por supuesto, son dos rivales muy duros como se vio en el Giro”, precisó.

Sea cual sea la proyección de los favoritos, el tricolor es visto con cuidado por todos, no en vano luego de la etapa 4 de este martes, Richard sigue siendo el mejor latino de la Vuelta España.

Richard Carapaz ya vive como uno más del EF EasyPost | Vuelta a España 2022

El ecuatoriano se tomó un momento para visitar el bus de su nuevo equipo y saludarse con Jonathan Caicedo, quien será su compatriota y compañero desde la próxima temporada. https://t.co/HldCd1zo0E pic.twitter.com/JrRPzqWr6y — Revista Semana (@RevistaSemana) August 23, 2022

“Hay varias etapas de montaña donde podemos hacer daño. Creo que tenemos un equipo fuerte donde, en caso de que sea necesario, podemos usar varias bazas. Hay que ir día a día. La de Sierra Nevada será durísima”, acotó.

Sobre su salida de Ineos y entrada al EF la próxima temporada, Carapaz fue claro. “No creo que me desconcentre. Yo voy a dar el máximo para poder ganar esta Vuelta. Hace dos años fui segundo y me encantaría poder mejorar ese resultado. Para eso he trabajado tanto”, apostilló.

La quinta etapa de La Vuelta a España será este miércoles 24 de agosto con otra etapa de media montaña, la misma que tendrá un recorrido de 187,2 kilómetros por las localidades de Corro y Bilbao.