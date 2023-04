Seis goles en siete partidos. Ronie Carrillo está viviendo un momento dulce con El Nacional.

El goleador del elenco militar, que este 30 de abril (18:00) visita a Delfín, en la octava fecha de la LigaPro, nunca antes había tenido esta racha de anotaciones con ningún otro equipo de la Serie A.

Es más, ni siquiera había podido ser el delantero titular en los clubes en los que estuvo como Deportivo Quito, Liga de Quito, América, Aucas y Liga de Portoviejo. Hoy lo es en El Nacional.

“Afortunadamente se me están dando las cosas con el equipo. En mis otros equipos siempre estuve a la sombra de delanteros de mayor recorrido y no tuve esa chance de demostrar. Acá me he afianzado en el grupo, gracias a la continuidad de partidos que he tenido”, dijo el delantero ecuatoriano.

Pese a que el torneo aún está “entero”, Carrillo espera terminar el año igualando o superando los goles (16) que marcó la temporada pasada con el Nacho, pero en la Serie B.

“En 2016 ya había quedado como goleador, pero en la Segunda Categoría jugando para el América, marcando dieciocho tantos. El año pasado me fue bien en la B con El Nacional y ahora estoy motivado con ser el máximo anotador en la Serie A”.

Otro de los objetivos del atacante de 26 años apunta a la Tricolor , pues espera aprovechar su momento para captar la atención del nuevo DT del elenco nacional, Félix Sánchez.

“El año anterior Ecuador fue al Mundial con pocas variantes en ataque. Ahora con la llegada del nuevo ‘profe’ creo que hay una oportunidad y espero seguir marcando, para poder ser llamado”.

Sobre el momento de El Nacional (quintos con 12 puntos), el quiteño destacó que el grupo se encuentra motivado con ganar la primera etapa, aunque son conscientes de que Independiente del Valle (líder con 19 puntos) está “enchufado”.

“Nosotros arrancamos bien la temporada ganando dos fechas seguidas, pero luego nos estancamos un poco (perdieron tres duelos). Ahora, con los dos últimos triunfos hemos recobrado la motivación de pelear la etapa. Es difícil, porque Independiente va bien en el torneo, pero debemos pelearla hasta el final”.