Ronaldinho: "Fue un golpe muy duro ir a la cárcel"

Ronaldinho dio a conocer los duros momentos que vive en Paraguay, donde se encuentra con prisión en un hotel de Asunción, acusado de portar un pasaporte adulterado. "Fue un golpe muy duro. Jamás imaginé pasar por una situación así", afirmó el brasileño que brilló en equipo como Barcelona, PSG y Milan.

El Lazio de Felipe Caicedo arremete contra el Gobierno italiano Leer más

"Me quedé totalmente sorprendido al saber que los documentos no eran legales", comentó Dinho, quien guarda arresto en el hotel junto a su hermano Roberto de Assis Moreira. Para conseguir este beneficio, el futbolista pagó una fianza de $ 1,6 millones el 6 de abril.

El ex ídolo del fútbol dijo que espera recuperar su libertad "lo antes posible" en base "a todo lo que aportamos en el caso", tras reafirmar que su intención siempre fue colaborar con la pesquisa judicial.

La investigación ya arrojó 16 detenidos, en su mayoría policías y funcionarios, más tres brasileños, incluidos un empresario y los hermanos De Assis Moreira, y provocó la renuncia del director de Migraciones.

Dinho explicó que había llegado el 4 de marzo a Asunción para cumplir un contrato gestionado por su hermano Roberto, que funge de representante, y detalló que "vinimos para participar del lanzamiento de un casino online y para el lanzamiento del libro autobiográfico 'Un crack de la vida' con la empresa que tiene los derechos de explotación en Paraguay".

Al reiterar sorpresa por su situación personal, aseguró que su intención "toda la vida fue llevar alegría a la gente con mi fútbol". Recordó que tenía previsto retornar el 7 de marzo a Brasil para festejar el cumpleaños de su hijo. "Sobre lo que pasó después (que derivó en su detención) ya no sé", manifestó.

El 6 de marzo, Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en la Agrupación Especializada de la Policía, alojado con una treintena de policías condenados por delitos penales y políticos procesados por corrupción.

Jonathan Caicedo da el salto a lo virtual Leer más

Ellos "me recibieron con amabilidad: jugué al fútbol, firmé autógrafos, hice fotos. No había motivo para no hacerlo con personas que estaban viviendo un momento difícil, igual que yo", contó Dinho.

Dijo que lo primero que hará al abandonar Paraguay será encontrar a su madre. "Lo primero que haré será dar un beso grande a mi madre" y luego "absorber el impacto que esta situación ha generado".

Los abogados del deportista brasileño gestionan obtener la libertad condicional tras la reanudación de la actividad judicial en Paraguay, el 4 de mayo, suspendida en prevención de la pandemia del coronavirus.