Ronald Insuaste ya piensa en otra locura atlética

El pasado 13 de diciembre, Ronald Insuaste se embarcó en una nueva locura: correr una maratón (42,2 kilómetros) diaria durante 50 días.

Al principio muchos dudaron de que las pudiera terminar, no porque no tuviera la voluntad para hacerlo, sino por los riesgos físicos que estaban en juego. Pero el ultramaratonista cruzó la meta. Lo hizo ayer, en todo Malecón y Nueve de Octubre, al pie del monumento a Bolívar y San Martín. “Gracias a Dios pude terminar este reto personal, el único hasta ahora en Sudamérica. Muchos pensaron que al segundo o máximo quinto día iba a tirar la toalla, pero aquí estoy terminando más loco que nunca (risas)”, manifestó Insuaste, quien era aplaudido por más de cien personas que lo acompañaron en la última prueba.

El atleta de 33 años agradeció a quienes confiaron en él y en especial a los que lo siguieron en su periplo, desde el primer día.

“Esta locura la inicié el 13 de diciembre con dos o tres personas más. A medida que avanzaba se iban sumando más, algunos conocidos y otros desconocidos, pero todos me ayudaron a culminar. Hoy (ayer) fue emocionante para mí, ya que no me esperaba ver a más de cien personas madrugando para terminar esto”.

La llegada del deportista guayaquileño fue emotiva, pues lo hizo acompañado de cientos de corredores que madrugaron para darle fuerzas en la última prueba, que arrancó a las 05:00, en las calles Eloy Alfaro y Argentina (centro).

A esa hora, el también profesor de Educación Física se lanzó al asfalto junto a unos treinta atletas. El número de acompañantes se fue incrementando a medida que avanzaba el recorrido.

El deportista fue acompañado este domingo 31 de enero por una gran cantidad de atletas. JUAN FAUSTOS

Su ruta recorrió toda la calle Eloy Alfaro hasta la avenida Malecón; cruzó el túnel del cerro Santa Ana; avanzó por la avenida Pedro Menéndez Gilbert; cruzó el puente de la Unidad Nacional; siguió el kilómetro 30 de la vía a Samborondón y retornó a Guayaquil, hasta el Malecón y 9 de Octubre.

Un poco antes de las 09:30 el atleta de 33 años se tomó la avenida 9 de Octubre. Antes de llegar al Malecón se podía ver a lo lejos a un Insuaste liderando una marea de personas que lo venían escoltando.

Entre los que lo acompañaron en su última maratón estuvo Fausto Bolaños, reconocido atleta nacional. “Mi amigo Ronald está ‘loco’ la verdad (ríe). Desde que inició su reto, por temas laborales no lo pude acompañar todos los días, pero en esta última maratón no lo podía dejar solo, así que me mantuve a su lado, desde que se dio la largada, para darle ánimos y pueda finalizar su reto”, expresó el corredor.

Tras cruzar la meta con la bandera tricolor, Insuaste comentó que se siente con energías para “unas 10 maratones más”, pero se queda con la satisfacción de haber cumplido con lo que se propuso.

“Siento que puedo dar un poco más. Me siento bien físicamente, pero ahora descansaré por lo menos una semana y luego de esto pensaré en otra locura”, sostuvo Insuaste, quien en total recorrió 2.110 kilómetros, en 50 días.