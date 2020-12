Insuaste, 50 maratones en 50 días

Objetivo. Ronald entrena a diario para el reto que no solo es deportivo y mental, sino también benéfico, pues los fondos irán a Fasinarm.

Está loco de remate y no le importa que se lo digan. El ultramaratonista guayaquileño Ronald Insuaste cuenta los días para el inicio del desafío más extremo que hasta la fecha alguien en Ecuador y en Sudamérica hayan intentado realizar en el atletismo: correr 50 maratones (42,2 kilómetros) en igual cantidad de días.

El deportista, de 33 años, con una década de hacer este tipo de retos, comenzará el 13 de diciembre a recorrer las calles del norte, centro y sur de Guayaquil para poner a prueba los límites del cuerpo y la mente.

Está intranquilo. Cuando habla mueve las piernas y gesticula con las manos, signos visibles de la ansiedad que le causan los días previos. Sin embargo, dice que nada puede marchar mal. Lleva varios días desarrollando las 5 rutas que diseñó y por donde pasará hasta que al final termine recorriendo un total de 2.110 kilómetros, el 31 de enero del 2021.

“El reto es fuerte. Se puede decir que de todos los que he hecho este será el más extremo por la cantidad de kilómetros de recorrido y porque mi idea es continuar con mis actividades rutina, luego de cada maratón, entre ellas impartir clases de educación física por las tardes en un colegio fiscal de la ciudad”, dice Ronald sin temor.

Y es que para “el ultra” los desafíos no son nuevos. Insuaste es dueño de algunos récords nacionales, entre ellos por correr durante 6, 12, 24 y 72 horas sin parar. A nivel internacional, en el 2018, fue el primer ecuatoriano en correr 6 días seguidos, en Uruguay, donde completó 513 kilómetros. Eso sin contar, que además posee la mejor marca en Sudamérica por correr 24 horas, es el único latinoamericano en hacer 6 días en una caminadora (664 kilómetros), así como correr de Guayaquil a Salinas en 16 horas, entre otros.

“Cuando me dicen que estoy loco respondo que soy demente. El atletismo me hace sentir así y creo que con ello demuestro que todo es posible si te lo propones”, manifiesta seguro, aunque la voz se le apaga por un momento. ¿La razón? Ronald estuvo a punto de renunciar no solo al reto, sino al atletismo en sí hace menos de dos meses.

“El encierro por la pandemia fue duro. Estuve casi 8 meses sin correr. Perdí las ganas y la motivación. Nunca estuve tanto tiempo parado. Sin embargo, una persona me dio las fuerzas y aquí estoy. Lo voy a hacer, y si puedo más de los 50 días lo haré”, recalca.

Actualmente el Récord Mundial Guinness por correr más maratones lo tiene un europeo, quien hizo 607 maratones en esa misma cantidad de días, lo que vendría a equivaler a un año y 8 meses de carreras ininterrumpidamente. Insuaste no tiene en mente esa marca, pero tampoco la descarta. Lo más cerca que estuvo al reto que va a iniciar la próxima semana lo vivió hace cinco años cuando realizó 7 maratones en 7 días, y poco después hizo 30 sin ningún problema.

Ronald tiene previsto hacer tiempos de entre 3 horas y medias a 4 horas con 45 minutos por maratón. Saldrá entre las 05:00 y 06:00 todos los días hasta el 31 de enero de 2021 en una de las 5 rutas establecidas, entre ellas la del Malecón del Salado, a la altura de las calles 9 de Octubre y Tungurahua, hasta la avenida Las Monjas; otra en el Malecón 2000, en el parque de la Armada (sur), así como las tradicionales en vías a la Puntilla y a la Costa hasta el peaje. Medios de España, Chile, Uruguay y Argentina están pendientes de que el ecuatoriano culmine la prueba.

OTROS SUS DESAFÍOS

24 HORAS. En 2013, Ronald se adjudicó el récord sudamericano por correr 24 horas continuas en una caminadora. Tiempo después repitió la hazaña. Archivo