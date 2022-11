La final de vuelta ante Aucas podría ser más complicada de lo que parece para Fabián Bustos.

El estratega de Barcelona no solo que deberá preparar a su equipo para jugar de visitante y con el marcador en contra (cayeron 1-0 en la ida), sino que además deberá lidiar con una serie de bajas importantes en la zona defensiva.

En la final de ida, el Ídolo perdió a Luca Sosa (expulsado) y Pedro Pablo Velasco (lesionado), por lo que Bustos trabaja a contrarreloj para encontrar a sus reemplazantes.

Hasta ayer, el club amarillo no emitió un comunicado de la recuperación de Velasco, por lo que todo apunta que su reemplazante será Tito Valencia.

Ante estas complicaciones, Marcelo Hurtado y Janio Pinto, exjugadores toreros, coincidieron en que el estratega de Barcelona deberá acomodarse “con lo poco que tiene”.

Para Marcelo Hurtado, exjugador amarillo, Bustos tiene un reto importante de cara a la final de vuelta, ya que debe recomponer su defensa, pese a tener pocas opciones.

“Aquí es donde veremos la capacidad del entrenador. Es un desafío grande y complicado que tiene Bustos. La ausencia de Sosa se sintió en el partido pasado, pero creo que Darío Aimar tiene condiciones para jugar. Por algo está en Barcelona”, afirmó Hurtado.

Pinto también habló de los problemas que pueden existir en la zaga central.

“Es un verdadero problema el que tiene Bustos en la línea defensiva. No es lo mismo contar con la pareja de centrales, Sosa y Rodríguez, que con Aimar y Rodríguez. Primero porque uno está en un gran momento, pero lastimosamente no puede estar por la roja, y Aimar no vive su mejor presente, porque no tiene esa salida limpia que te da Sosa y hasta en el juego aéreo no es tan seguro. Y esto es si llega también, porque salió golpeado del último partido y quizás no pueda ser considerado”, dijo.

“Si no puede contar con Aimar, ahí sí sería un problema muy grave para Bustos. La opción que veo es la de Leonel Quiñónez como acompañante de Rodríguez, pero no es una garantía total”, agregó.

En el caso de que Pedro Pablo Velasco no llegue a recuperarse, el exvolante torero sostuvo que el DT canario deberá reforzar el costado derecho.

“Si no llega Velasco va a estar Tito Valencia. Si bien entró frío en el partido pasado, creo que puede mejorar. Pero no hay que dejarlo solo, Bustos tendrá que ponerle un jugador que lo ayude en la marca para parar a Carlos Cuero y la Tuka Ordóñez, que se mueven mucho por ese sector”.