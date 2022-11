El caso Byron Castillo escribe un nuevo capítulo este martes 8 de noviembre, luego de que el Tribunal d Arbitraje Deportivo (TAS) emitiera la resolución del caso del deportista ecuatoriano cuestionado por su nacionalidad. De acuerdo con el comunicado, el ente encontró culpable a Ecuador y determinó la sanción de 100.000 francos suizos ($ 102.000) para la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la penalidad de tres puntos menos para la próxima eliminatorias al Mundial de 2026 que será en México - Estados Unidos y Canadá.

El TAS recibe los alegatos por el tema Byron Castillo Leer más

En otra parte del dictamen se decreta además que la Federación Ecuatoriana deberá pagarle 10.000 francos suizos a Chile y Perú.

El abogado del jugador, Andrés Holguín, confirmó en radio Diblu la sanción: "Ha llegado un fallo, pero sin fundamentos legales, entonces no la entendemos. Byron Castillo no es objeto de sanción, estará en el Mundial. Llegó una decisión apurada y sin fundamentos, dicen que la FEF entregó un documento con información falsa, no tienen fundamentos”, acotó.

Además dejé tranquilos a los hinchas ecuatorianos cuando dijo que a pesar de la determinación "Byron Castillo podrá jugar con su club en México y en la selección".

En este tema Chile era el que más había presionado y quería entrar en vez de Ecuador al Mundial de Qatar 2022, que arranca el 20 de noviembre. Nada de eso se dará, según la resolución.

Por ahora el caso Castillo para FIFA se ha cerrado.