El TAS recibe los alegatos por el tema Byron Castillo

Un nuevo capítulo en la novela Byron Castillo se desarrolla debido a los alegatos de las federaciones de fútbol de Chile y Perú, cuyos integrantes alegan una mala inscripción del lateral ecuatoriano en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, para el que se clasificó la Tricolor.

Luego de que la FIFA, en dos instancias, desechó el reclamo de la Asociación de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y en una ocasión la de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ambos países decidieron ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que citó además a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para escuchar las tres versiones, incluida la de Castillo, no obstante, al no haber sido parte del proceso anterior, el jugador no está en la obligación de asistir.

Trascendió que este viernes 4 de noviembre fueron las intervenciones de la FEF y FPF, mientras que para este sábado 5 de noviembre se espera el alegado de la ANFP.

La intención de chilenos y peruanos es que se castigue a Ecuador con la descalificación de la Copa del Mundo, algo que rechazó la FIFA en dos ocasiones. Todo apunta a que el 10 de noviembre se conocerá la resolución del TAS sobre este tema