La selección ecuatoriana de fútbol prepara su partido contra Iraq este 12 de noviembre en España, pero más allá de que este será el último duelo preparatorio antes de medir a Qatar en la inauguración del Mundial, Gustavo Alfaro ha despertado el debate en torno a los posibles convocados y, asimismo, dispersó dudas acerca de los delanteros asegurando que no descarta a ninguno.

El DT habló de las confirmaciones de varios periodistas en los últimos días, en las que descartaban a ciertos jugadores de la Tricolor y que solo irían tres. "Voy a llevar 4 delanteros al Mundial. Ninguno está descartado. No entiendo porqué me preguntan de un nombre en específico. Todos tienen opciones de llegar. Yo tengo argumentos para cada convocatoria. Lo que diga la prensa puede ser o no verdad. Sé como son las especulaciones, no me sorprende. Repito, convocaré a 4 delanteros, cada uno tiene un perfil diferente".

Inmediatamente le preguntaron por el futbolista del Imbabura Sporting Club, de Serie B, ese mismo que se encargó de eliminar a Liga de Quito de la Copa Ecuador. Alfaro reconoció que lo ha seguido y que tampoco le cierra la puerta.

"A Kevin Rodríguez lo he seguido desde hace tiempo, hemos trabajado de forma especial con él, y yo me pregunto ¿por qué no? Kevin ha trabajado muy bien, se ha esforzado mucho. El hecho que esté en otra categoría no le quita el derecho de estar en la selección. Es un jugador de pueblo, y tiene todo el derecho de estar en la selección. Puede ser ahora o luego. Si yo puedo dar la oportunidad a un joven para que esté en el Mundial, se lo voy a dar. Hasta el domingo no daré mi lista", dijo el entrenador de la Tricolor.

Además se refirió al trabajo que viene haciendo Qatar, lo comparó con el tiempo de la Tri y que, sin embargo, están ilusionados con hacer el mejor mundial en la historia de Ecuador.

"Queremos hacer el mejor Mundial de nuestra selección. La ilusión está. Los chicos quieren llegar lo más lejos, pero no perdemos la perspectiva. Vamos con tranquilidad y paciencia. Qatar tiene cinco meses concentrado, han tenido 12 años para preparar este partido, nosotros solo 6 días", agregó.

Por último, habló de medir a Iraq con una selección mermada, ya que no ha podido contar aún con todo el equipo que él prefería. "Para enfrentar a Iraq, no tenemos el equipo completo. Gonzalo Plata se suma mañana (9 de noviembre) a los trabajos, hablé con Pacheta y dio el visto bueno. En el partido del sábado voy a poner lo que tengo a la mano, no será lo que utilice ante Qatar".