El delantero Rodrygo Goes es uno de los talentos más preciados del Real Madrid.

El delantero brasileño Rodrygo Goes recordó su llegada al Real Madrid y la sorpresa que sintió, ya que reconoció que “estaba todo acordado” para convertirse en nuevo jugador del Barcelona.

“Cuando mi padre me pasó la noticia...”, recordó. “Yo tenía dos camisetas, una del Barça y una del Madrid, y tenía que elegir. Fue muy fácil para mí elegir, pero como ya estaba todo acordado con el Barcelona fue una sorpresa, porque no esperaba que el Madrid viniera. Fue un susto, pero luego uno de los momentos más felices de mi vida”, confesó en una entrevista con Goal, publicada este martes 14 de febrero.

El ofensivo afirmó también que en la Liga, a pesar de ubicarse a 11 puntos del líder Barcelona, “aún no está perdida”.

Por último, opinó sobre la opción de que Carlo Ancelotti se convierta en seleccionador de Brasil en junio: “Mi relación con Ancelotti es muy buena. Me ayuda mucho, me da muchas instrucciones. He visto que se habla de esto, pero luego se ha desmentido la noticia”.

“No hablé con él de este tema, pero si él va a la selección estaré muy contento. No sé por qué nunca fue un seleccionador extranjero, sería una cosa nueva porque es un entrenador muy bueno, pero no sé qué va a pasar”, finalizó.