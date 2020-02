Dos partidos jugados, cero triunfos, un empate, una derrota, tres goles a favor y cuatro en contra son los números de Emelec en el inicio de la LigaPro. Las cifras resultan más inquietantes si se toma en cuenta que en lo que va de la temporada los azules han medido a Orense y Guayaquil City.

Previo al inicio del entrenamiento del 26 de febrero, dos de los nuevos refuerzos del tricampeón se refirieron a la situación del equipo, diferenciando lo que es el torneo doméstico con lo mostrado en la Copa Sudamericana, donde se clasificó sin problemas a la segunda fase.

"El inicio del campeonato no es lo esperado, no es lo que nosotros teníamos planificado. Es verdad que el empate ante Orense lo terminamos valorando por la cancha y por cómo se dio el transcurso del partido, pero haber perdido en casa (ante Guayaquil City) no estamos nada conformes, pero sabemos que todavía queda tiempo y lo importante es que el equipo tiene mucho para mejorar y cuenta con la capacidad para hacerlo", dijo el centrocampista uruguayo Sebastián Rodríguez.

El futbolista afirmó que el plantel analizará junto al cuerpo técnico el vídeo del encuentro ante el City, con la intención de corregir los errores cometidos. "Cada jugador tiene que hacer un poco de autocrítica y en base a eso todo va a salir mejor. No podemos perder más puntos”.

Facundo Barceló también hizo una evaluación de lo sucedido con el Bombillo.

"Es muy marcada la diferencia entre lo que fuimos en el torneo internacional y el local, obviamente está a la vista que hemos estado en deuda, sobre todo en el partido anterior que jugábamos de local (ante el City) y debíamos hacer valer el punto que sacamos ante Orense. A nivel internacional dimos una muy buena imagen, van dos fechas, si bien no se pueden regalar muchos puntos, aún estamos a tiempo para corregir en lo que hemos fallado. El cuerpo técnico estudia a los rivales y sabe porqué cambia de sistema, nosotros estamos a disposición para jugar con cualquier sistema”, indicó el delantero uruguayo.