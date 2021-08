Rodrigo Paz, un guía y amigo

Un personaje que quedará para siempre en la memoria de los amantes del fútbol será Rodrigo Paz, fallecido el pasado martes, en medio del dolor y la nostalgia, especialmente de los hinchas de Liga de Quito.

Es así como varios exjugadores que lo tuvieron como dirigente, pero de quien dicen más fue su guía y amigo, lo recuerdan con cariño, respeto y admiración, también en medio de anécdotas que protagonizaron junto al histórico otrora directivo del conjunto azucena, ganador de cuatro torneos internacionales que forman parte de sus hitos en el balompié.

José Francisco Cevallos es uno de los elementos que hizo historia en Liga y vivió un sinnúmero de pasajes con el Negro, como se lo conocía cariñosamente a quien fue el mentalizador de la construcción del estadio azucena, que hoy lleva su nombre.

Rodrigo Paz junto a José Francisco Cevallos, quien recordó con nostalgia al Negro. Cortesía

Hasta el año 2007, Paz no lo quería a Pepe Pancho en el club. El arquero y expresidente amarillo era de los jugadores que el otrora directivo lo quería lejos de su equipo. Recuerda con nostalgia lo que vivió con Paz. Sostiene que él llegó a los albos a pedido de Edgardo Bauza y Esteban Paz, pero que don Rodrigo se oponía.

“Ya estaba entrenando y me dicen que don Rodrigo quería hablar conmigo, había entrenado y esperaba con ansias aquel momento. Yo lo saludo y me dice de frente, que él no estaba contento por mi llegada, pero lo mío era pedido de Bauza y del guagua (así le decía Paz a su hijo Esteban), que no le caía bien, debido a mi paso por Barcelona, pero que como ya estaba le tocaba apoyarme en todo y que, a partir de ese momento, él me daba todo su respaldo”, expresa Cevallos a EXPRESO.

Sobre la Copa Libertadores del 2008, dice que nunca olvidará que lo culpaba que Esteban haya dado la vuelta olímpica en paños menores en el Maracaná por la Libertadores.

Si fuera por Rodrigo Paz, Cevallos todavía estaría en Liga de Quito. “Cuando se enteró de que iba a salir de Liga de Quito, me llamó a su oficina, puso una servilleta y dijo: ‘Panchito, ponga el número de años hasta cuando quiera estar en Liga de Quito’; eso nunca lo olvidaré”, comentó Pepe Pancho, quien nunca imaginó que su llegada a Liga de Quito fue para vivir la mejor época del club con Rodrigo Paz como conductor.

El exdelantero Carlos Tenorio, por su parte, cuenta que con Paz encontró a la persona que le dio las luces deportivas, sociales y hasta económicas para triunfar.

Para Carlitos, así lo llamaba Paz, don Rodrigo no fue un directivo, fue un padre. “Gracias a Dios pude aprovechar y sacar ventaja de la calidad de ser humano. Dio todo en el ámbito deportivo y social. Para mí fue un guía, me ayudó muchísimo, es como mi papá y ahora que ya no está uno se queda tranquilo por todo lo que dio, porque lo entregó todo”, explica Tenorio.

Tenorio es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Futbolistas y la voz se le quiebra al hablar de Paz: “La ley de la vida dice que solo debemos pasar por aquí, pero don Rodrigo es eterno, por todo lo que hizo y nos dejó”.

Polo Carrera, otro histórico del fútbol ecuatoriano y de Liga, retrocedió cerca de 60 años para recordar los inicios de su amistad con Paz.

Polo Carrera acudió al estadio de Liga para rendirle honores a Rodrigo Paz. GUSTAVO GUAMAN

“Desde 1960 fuimos amigos con Rodrigo Paz. Él me hizo la canción con el Clan 5. Es una persona que se dedicó al 100% a Liga de Quito, siempre se preocupó de la institución”, dejó saber a radio La Redonda quien fue campeón como técnico de Liga en 1990.

Carrera también resaltó que el expresidente azucena era un hombre muy convencido de sus ideales y decisiones, al punto que pese a la oposición de un sector de la hinchada de que Edgardo Bauza se mantenga en el banquillo del conjunto universitario, apoyó y con el Patón en banquillo, Liga fue campeón de América en el 2008.

“Rodrigo Paz era un dirigente muy apasionado. Edgardo Bauza tuvo que salir en patrulla del estadio de Liga y la gente lo quería sacar, sin embargo él se mantuvo firme, y lo mantuvo, y miren después todo lo que consiguió”, recordó el exseleccionado nacional. JR-JSN