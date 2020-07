Roberto Ibáñez: “La idea de Fedeguayas es la de un nicho político”

Roberto Ibáñez tiene claro el panorama. Sabe que sobre él hay una gran lupa, especialmente de quienes aseguran que llegó a la presidencia de la Federación Deportiva del Guayas por los contactos que tenía con la Secretaría del Deporte. En diálogo con EXPRESO afirma que prefiere responder con obras y no palabras.

- ¿Cómo sacarse la imagen de exfuncionario público?

-Vengo de una familia que nunca ha estado vinculada a la política y, aunque fui viceministro de Estado, siempre procuré encargarme de la parte técnica del mismo, es decir de los programas netamente deportivos, ese fue el primer pedido que le hice a Andrea (Sotomayor, actual secretaria del Deporte). Aún así no creo que tenga que demostrarle algo a la gente, o quitarle alguna imagen, como si desempeñar un cargo público fuera algo malo.

- Pero no deja de ser cierto que Fedeguayas pasa de estar intervenida por la Secretaría a ir a manos de un exsubsecretario.

-A mí no me regalaron nada para estar aquí. Si hubiera sido tan sencillo como todos creen, mi posesión en el cargo no hubiera tomado más de nueve meses entre litigios y demandas, sino que me ponían como delegado del Ministerio de Salud o de la misma Secretaría y me ahorraba todo esto. Mi candidatura salió desde la asamblea, no fue impuesta.

- ¿Qué pasó en el intermedio cuando usted dijo que dejaba la Secretaría para dedicarse a su familia, y luego se lo vio postulado a Fedeguayas?

-Salí de la Secretaría porque tenía cuatro años como entrenador de la selección nacional de judo, viajando 16 o 17 veces al año, y luego me fui a Quito a cumplir el cargo público dos años... Obviamente, no iba a haber esposa que aguante tanto, así que por eso tomé la decisión. Por el trabajo que se había hecho con muchas ligas cantonales, un día me visitaron 26 dirigentes, pidiéndome que los represente en las elecciones. Todo dirigente deportivo que crea en sus capacidades desea estar en Fedeguayas, para cambiar el rumbo, porque por mucho tiempo fue mal vista.

- ¿Cuál es su evaluación actual de Fedeguayas?

-Tiene un problema estructural muy grande. En la parte administrativa encontramos que al final no se necesitan tantos empleados y esto tiene un antecedente, todas las federaciones provinciales se recontra que inflaron en el Gobierno anterior, porque este era un nicho político. Tenemos 278 empleados, 11 de ellos con prestación de servicios. Realizaremos las evaluaciones correspondientes para definir quiénes son realmente necesarios, siempre dentro del marco de la ley y de la justicia.

- Mucho se habla de las malas administraciones anteriores, y pese a que los responsables están plenamente identificados, nadie hace nada. ¿Qué hará usted al respecto?

-Los interventores hicieron una auditoría de toda la gestión de Pierina (Correa) que están por entregármela en estas semanas. Me corresponde a mí pedir las explicaciones del caso a los involucrados e inmediatamente se transparentará ante la opinión pública eso y será llevado a la Secretaría del Deporte, que a su vez deberá remitir la misma a la Contraloría General del Estado para que tome acciones legales. Ese es el procedimiento. Todos queremos al culpable del que utilizó mal los recursos, pero eso no le devolverá el dinero a Fedeguayas.

- ¿Eso es todo lo que hará?

-Una auditoría, solo de bienes, está alrededor de los 30.000 dólares y no hay dinero para eso. Ojalá que con la auditoría anterior salgan los culpables y velaremos para que se cumpla la ley, pero tenemos gastos más fuertes como por ejemplo: seguimos debiendo más de 500.000 dólares en luz desde el año 2014, un problema que nadie ha podido solucionar. Y así hay muchos más. Pierina tuvo tanto para hacer, contaba con el presupuesto (llegó a tener 9’000.000 de dólares al año, hoy es de 6’000.000), era hermana del presidente y aún así no pudo dejar mejores escenarios. Es lamentable.

El principal de Fedeguayas desea que la pista Emilio Estrada tenga superficie de tartán. Christian Vinueza

- ¿Cómo están los escenarios deportivos, algo tan cuestionado en la administración anterior?

-No están destruidos, son viejos, de arquitecturas del 50, 60 y 70. Mediante alianzas estratégicas buscaremos revestirlos, no demolerlos, para que luzcan mejor, generen espacios publicitarios, por ende recursos, y sean funcionales.

- ¿La construcción de la pista sintética del estadio Modelo está dentro de los plazos establecidos?

-La pandemia atrasó todo unos tres o cuatro meses. Le dije al contratista que aceleremos de alguna manera, pero haciendo un buen trabajo. La obra civil no la contratamos nosotros. Ya tenemos el material (sintético) embodegado y cuando todo esté listo la empresa Mondo verificará. El viernes (24 de julio) nos van a dar un esquema del tiempo que falta, aunque la cancha está muy avanzada.

- ¿La cancha de fútbol tendrá alguna utilidad?

-Conversé con representantes de Atlético Porteño y están interesados en jugar aquí. También estoy en diálogos con Guayaquil City juegue allí. Nos interesa, porque entraría GolTV y eso le daría vida al parqueadero, que alimenta la autogestión. También se podrían disputar allí las finales del deporte intercolegial y la Superliga Femenina.

- ¿Cuál será el costo de la utilización de escenarios?

- No habrá costo para las federaciones ecuatorianas. Ahora, si mañana me dicen que quieren hacer un evento privado es otra cosa, porque si genera taquilla estamos hablando de un espectáculo que tiene que ver con la autogestión.

- La anterior administradora tenía un sueldo elevado y además cobraba porcentaje por el alquiler de los escenarios, ¿cómo manejará usted eso?

- Esa es una de las razones por las que se cobraba todo. Obviamente, recaudo, recaudo, recaudo y lo que me queda al final del año es un buen porcentaje. Eso no se repetirá.

- ¿Cuál es su opinión de la nueva Ley del Deporte que se trata en la Asamblea?

-De lo que he leído, la de Concentración Deportiva de Pichincha tiene muchas cosas buenas a nivel formativo, pero está totalmente equivocada a nivel del Alto Rendimiento. Las federaciones ecuatorianas perderían su autonomía, ponen un conflicto con temas de la parte olímpica y, por lo tanto, con temas de reglamentos internacionales. Cuidado con estas leyes que se hacen así, sin conocer cada sector. Algo que no entiendo de este proyecto en particular es que habla de un Consejo Nacional del Deporte, arriba de una Secretaría... Queremos reducir la burocracia y la política, pero se está armando un organismo más. MGD-CFH