Madelin Riera: “No pudimos reforzar el equipo, pasaron muchas cosas”

La delantera Madelin Riera habló luego de la dolorosa derrota de Barcelona ante Atlético Nacional de Medellín, en la que el conjunto colombiano superó con remontada al cuadro torero por 3-2 y sentenció la eliminación de las tricolores en la Copa Libertadores femenina.

Riera, goleadora de las toreras, mencionó que se sentían “muy tristes” y que “lastimosamente pensamos que íbamos a ganar y no se dio el resultado. Estamos tristes, otra Libertadores que se nos va del bolsillo”.

La atacante también se refirió al tema de los refuerzos que no pudieron concretarse para tratar de llegar mejor a esta edición del torneo continental.

“No pudimos reforzarnos, pasaron muchísimas cosas, nuestro torneo recién terminó a mediados de septiembre y se cerraron las páginas para poder inscribir jugadoras”, detalló.

Finalmente Riera se refirió a las posibles críticas que enfrentará el equipo, luego de caer eliminadas de manera temprana en el torneo más importante de clubes femeninos en la región.

“Así como mucha gente nos apoya, mucha gente nos va a destrozar; pero no me importa, no vivo de lo que la gente hable. Venir acá es complicado y nos toca seguir trabajando”, manifestó la goleadora.

Barcelona cierra este martes 10 de octubre su participación en el torneo, que se desarrolla en Colombia, enfrentando desde las 15:00 a Caracas de Venezuela.

