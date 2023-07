Pasaron 23 días de la fuerte caída que tuvo en la primera etapa del Tour de Francia para que Richard Carapaz vuelva a estar sobre la bicicleta. El campeón olímpico cumple desde el lunes 24 de julio con una nueva fase en la recuperación de su fractura de la rótula de la rodilla izquierda, con la mira puesta en estar listo para la Vuelta a España, que empieza el 26 de agosto.

“De las caídas siempre he vuelto, siempre he logrado salir adelante. Estar en la Vuelta a España es el gran objetivo”, afirmó Carapaz, quien va a ir paso a paso con las cargas en los entrenamientos en la carretera.

Durante esta semana tendrá sesiones cortas, monitoreadas por el equipo EF Education-EasyPost, para ir bajando los efectos de haber estado tres semanas lejos de la bicicleta.

“Necesito volver paso a paso, que no me cause mucha fatiga. Estar tres semanas fuera de la bici es muy significativo. He ido mejorando según lo planificado. El equipo está preocupado por mi situación. Me dijeron que si estoy al 100 %, vuelva a la bici; si necesito más tiempo, que lo tome con calma para no tener ninguna lesión posterior”, detalló.

El tricolor contó que la primera semana y media después del accidente, estuvo con muletas para poder caminar. Después pasó al acondicionamiento físico con terapias de frío y electrodos y ejercicios para recuperar el equilibrio, tras lo cual tuvo sesiones más agresivas para recobrar la masa muscular.

Carapaz confesó que el 2023 ha sido el más difícil de su carrera y que esto también forma parte de la motivación para volver a las competencias y demostrar su nivel.

“Las caídas son situaciones que te bajan la moral. Inviertes mucho tiempo fuera de casa, lejos de la familia, el perderte momentos que no van a volver. El esfuerzo siempre va encaminado a algo, en este caso era el Tour. Pero al final hay que aceptar y ver el lado positivo”, manifestó Richie.

Ahora está concentrado en recuperarse totalmente y llegar a la Vuelta a España, donde fue segundo en 2020, “para pegar el golpe en la mesa y demostrar mi espíritu guerrero”.