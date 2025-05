Richard Carapaz: “El objetivo es volver a ganar el Giro de Italia”

Tras comenzar la temporada con siete carreras europeas, Richard Carapaz pone la mirada en su principal objetivo del año, la edición 108 del Giro de Italia, prueba que conquistó en 2019. Será la cuarta participación del ciclista ecuatoriano en una de las tres grandes vueltas. En el debut, en 2018, se ubicó cuarto en la clasificación general, al año siguiente la ganó y en 2022 finalizó segundo.

“Desde el principio del año el objetivo ha sido ganar una vez más el Giro y estamos en buen camino para poder lograrlo. Nos vamos con muy buenos números y con la confianza del buen trabajo que he realizado”, comentó Carapaz, quien será el líder del EF Education-EasyPost.

Para el tricolor, el Giro, en el que suma tres victorias de etapa (una en 2018 y dos en 2019), es su prueba favorita. Además, fue la primera de las grandes que corrió en su carrera. “Es una carrera muy bonita para mí, tanto que en tres Giros he conseguido buenos resultados y se puede decir que me enamoré del ciclismo en ella; no sé, tiene algo que hace que me fascine”, aseguró.

Con la mira puesta en la Corsa Rosa, que inicia el 9 de mayo, Carapaz planificó la primera parte de la temporada con recorridos, geografías y perfiles similares a los que enfrentará en Italia y la recta final de la preparación la hizo en Ecuador.

Entre esas competencias constan el Tour de los Alpes en Francia, donde terminó noveno en la general; la Tirreno-Adriático, en la que finalizó quinto en la clasificación de la montaña; y la Vuelta a Catalunya (décimo).

Acerca del recorrido de la ronda italiana, el ciclista de 31 años aseguró que “tendrá algunas modificaciones en cuanto a las anteriores, con finales tipo clásicas, dos contrarreloj y sin una montaña que vaya a cambiar la clasificación”.

Carapaz afirmó que “estuve trabajando el Giro desde octubre (de 2024) y tengo el apoyo, sobre todo de mi familia, que espero pueda viajar en la última semana. Voy convencido de que tengo a todo el Ecuador y a mi provincia, el Carchi, en el corazón”.

Tras el Giro, el tricolor planea estar en el Tour de Francia, que se celebrará del 5 al 27 de julio, con objetivos diferentes, como buscar la camiseta de puntos rojos que se entrega al campeón de la montaña.

Carapaz descartó el retiro a corto plazo, porque “creo que me quedan un par de años por delante, así que por lo pronto seguiré pedaleando”, comentó.

LA EDICIÓN 108 DEL GIRO DE ITALIA

La Locomotora firma un autógrafo antes de la rueda de prensa en la que habló sobre el Giro de Italia LEONARDO VELASCO/EXPRESO

Una de las novedades de la ronda italiana, que se cumplirá hasta el 1 de junio, será que la última etapa rendirá homenaje al papa Francisco, recientemente fallecido, con un tramo simbólico de los Jardines Vaticanos.

En total serán 3.413 kilómetros, con un desnivel acumulado de 52.500 metros sobre el nivel del mar, durante 21 etapas. En las jornadas de alta montaña destacan el ascenso al Colle delle Finestre, con una altitud de 2.178 metros, y el Paso del Mortirolo, con 1.852 metros.

Sobre las etapas para velocistas, que no es la especialidad de Carapaz, el tricolor resaltó que “hemos trabajado para enfrentar, digamos, el talón de Aquiles que tenemos, pero creo que llegamos bien”.

Junto a la Locomotora del Carchi, en la lista de favoritos sobresalen nombres como los de Primoz Roglic (Red Bull Bora), Juan Ayuso (UAE Team), Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

