Barcelona SC: Centenario con baja asistencia, ¿qué le dijo Álvarez a la hinchada?

La noche del miércoles 30 de abril en Guayaquil prometía ser histórica. Barcelona Sporting Club (BSC), uno de los equipos más populares de Ecuador, celebró su Centenario con una gala en el estadio Banco Pichincha (conocido como el Monumental), donde no faltaron fuegos artificiales, homenajes a ídolos y un amistoso frente al Pachuca de Guillermo Almada.

FC Barcelona y Travis Scott lanzan uniforme exclusivo: ¿Cuándo sale y cuánto cuesta? Leer más

El evento, bautizado como la Noche Centenario, tenía todas las características para ser inolvidable. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: las gradas lucieron vacías en muchos sectores. Y eso, más allá del espectáculo en la cancha, fue lo que encendió el debate, especialmente en redes sociales.

Te invitamos a leer | Barcelona SC condecoró a sus glorias en emotiva Sesión Solemne por su Centenario

Antonio Álvarez envía mensaje a los hinchas tras la baja asistencia

Antonio Álvarez, presidente del club, no tardó en manifestar su sentir. Lo hizo desde su cuenta de X (antes Twitter), con un mensaje directo a los hinchas: "Es el cumpleaños número 100 de Barcelona SC, no se podía faltar, al cumpleaños de nuestro papá y nuestra mamá, ¿no vamos?", escribió.

Más adelante, fue aún más claro: "NO hay excusa alguna, teníamos que reventar el estadio y que quede para el análisis de los barcelonistas, tenemos que estar SIEMPRE. No solo en las buenas y en partidos atractivos."

Hola Johanna, los que vinimos estamos pasando espectacular. Celebrando a nuestro amado equipo, en su cumpleaños número 100, hicimos algo gigantesco. Y créame que esto no se hace en 3 días, tenemos meses organizándolo y a medida que van pasando los minutos, hasta las 12 am 1ero de… https://t.co/gi5z0YdyGn — Antonio Alvarez Henriques (@antonioalvarezh) May 1, 2025

RELACIONADAS Tito El Bambino rompe el silencio tras su incidente en el concierto de Barcelona SC

La crítica a la baja asistencia en la fiesta del Centenario

En redes sociales, las opiniones se multiplicaron. El periodista Freddy Pasquel fue tajante: "Fracaso rotundo la celebración por los 100 años de Barcelona con el partido amistoso frente al Pachuca. ¿Qué pasó con la hinchada mayoritaria del Ecuador en una fecha tan especial para el club?"

Fracaso rotundo la celebración por los 100 años de Barcelona con el partido amistoso frente al Pachuca.

¿Qué pasó con la hinchada mayoritaria del Ecuador en una fecha tan especial para el club?



Fotos: @LuisEduJacome y @jamolestina pic.twitter.com/AaM7RpVFcT — Freddy Pasquel (@freddypasquelm) May 1, 2025

El usuario Bryan Díaz compartió una imagen del estadio notoriamente con espacios y cuestionó: "Así luce el estadio Monumental para la #NocheCentenario de Barcelona. ¿Faltó más por parte de la hinchada en la fiesta máxima de su club? 🤔"

Así luce el estadio Monumental para la #NocheCentenario de Barcelona.

Faltó más por parte de la hinchada en la fiesta máximo de su club? 🤔 pic.twitter.com/ew2iiND9an — Bryan Diaz (@BryanDiaz18) May 1, 2025

Y el usuario Juan Fernando Laso no se guardó nada: "100 años no se celebran todos los días, y el estadio está así. Imperdonable. Dirán ‘se organizó en tres días, no se dijo con tiempo’, no es justificación. @BarcelonaSC tiene una hinchada gigante. Había que llenar el estadio."

100 años no se celebran todos los días, y el estadio está así. Imperdonable. Dirán “se organizó en tres días, no se dijo con tiempo”, no es justificación. @BarcelonaSC tiene una hinchada gigante. Había que llenar el estadio. pic.twitter.com/YPEX0hCAKe — Juan Fernando Laso (@chipilaso93) May 1, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!