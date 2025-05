Tito El Bambino rompe el silencio tras su incidente en el concierto de Barcelona SC

Tito El Bambino, uno de los artistas invitados a la Noche Centenario de Barcelona SC, preocupó a los asistentes al retirarse del escenario sin previo aviso.

El evento se realizó la noche del miércoles 30 de abril en el estadio Monumental de Guayaquil, con motivo de los 100 años de fundación del equipo torero. El cantante puertorriqueño era uno de los platos fuertes del espectáculo musical, pero su show terminó abruptamente.

Esto fue lo que le pasó a Tito El Bambino en el show de Barcelona SC

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tito El Bambino respondió a una seguidora que le preguntó por qué se había retirado sin despedirse:

“Gracias de corazón por tu preocupación. La verdad es que me sentí mal de repente, me dio un mareo fuerte y no pude seguir. Me dolió mucho no poder despedirme como se merecen, pero ya estoy mejor. Los llevo siempre en el corazón, gracias por tanto amor y comprensión”, expresó el cantante en un mensaje dirigido a @kellizita_17.

El artista, conocido por éxitos como “El amor” y “Flow Natural”, no ofreció más detalles sobre su estado de salud, pero sus seguidores le enviaron muestras de cariño tras el incidente.

