¿LeBron James seguirá jugando en la NBA?

El experimentado LeBron James, uno de los basquetbolistas históricos de la NBA, admitió tras la decepcionante eliminación de sus Los Angeles Lakers del ‘playoff’, no saber cuánto tiempo más seguirá jugando.

“Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mi círculo de confianza para comentarlo y ver qué pasa. Luego también tendré una conversación conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando”, dijo James. “La verdad es que ahora mismo no tengo la respuesta”, añadió el veterano jugador de los Lakers, que con 40 años ha completado su temporada 22 en la NBA.

James, de hecho, dejó la puerta abierta a una retirada al ser preguntado por posibles fichajes para los Lakers. “La verdad, tengo muchas cosas que pensar sobre mí mismo, así que no sé cómo será la plantilla. No sé, la verdad, en qué punto estoy yo ahora mismo”, admitió.

Los Lakers cayeron eliminados 1-4 en su serie de primera ronda contra los Minnesota Timberwolves, que ganaron 96-103 el quinto partido de la eliminatoria en Los Ángeles. James anotó 22 puntos, atrapó 7 rebotes y repartió 6 asistencias en la derrota de los Lakers.

Para LeBron, el adiós a la postemporada deja sensaciones de “decepción e insatisfacción”. “Cada temporada en la que no he llegado a las finales o no he ganado el campeonato ha sido una decepción”, dijo.

LOS LAKERS Y SU ESPERANZA EN LUKA DONCIC

Luka Doncic (c) de Los Angeles Lakers fue fichado como refuerza estrella. Archivo / Expreso

Pero no todo es tristeza en los Lakers que cerraron su temporada con una dura eliminación en primera ronda ante los Wolves, pero miran con ilusión y esperanza a un futuro con Luka Doncic al frente de la franquicia de púrpura y oro.

Por encima de todo, esta temporada de los angelinos será recordada por el traspaso de Doncic desde los Dallas Mavericks en una de las operaciones más impactantes y asombrosas de la historia de la NBA.

Es cierto que se desprendieron de Anthony Davis, campeón en 2020 y uno de los interiores más dominantes de los últimos años, pero a cambio la franquicia más glamurosa de la NBA recibió a un jugador generacional que aspira a unir su nombre a la lista de iconos de Los Ángeles: ‘Magic’ Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Jerry West, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal, el español Pau Gasol, etc.

