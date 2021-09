Richard Carapaz, de medallista a embajador deportivo

El histórico triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio sigue emocionando a Richard Carapaz. El exitoso ciclista confesó que cada vez que mira las imágenes de cuando cruza la meta, se le escapan unas lágrimas.

Y así lo evidenció con una gran sonrisa y aplaudiendo con fuerza al observar el video de su hazaña, en el homenaje que le realizó el Gobierno Nacional.

“Es especial regresar a mi país, mucho más con algo que marcó mi vida. Lo conseguido hace poco en Tokio ha sido trascendental para mi carrera, para un país, demostrando que todo se puede lograr”, expresó Richie, quien estuvo acompañado por su familia.

Enfatizó que la conquista en Tokio “es de Ecuador” y que además le corresponde a su compañero y amigo Jhonatan Narváez, quien le ayudó en los momentos claves de la prueba.

La Locomotora de Carchi se emocionó también al consultarle sobre la bicicleta especial que el Ineos le entregó para la Vuelta a España.

“Es la muñeca dorada”, señaló feliz, que se suma a la rosada que recibió al ganar el Giro de Italia, en 2019, y agregó que es la muestra de que con sacrificio y dedicación los sueños se pueden conseguir.

“Es especial, una bici que conmemora el esfuerzo, todo el sacrificio desde cuando empecé en una bici de chatarra, hasta tener ahora el máximo galardón con el oro olímpico”, manifestó el pedalista.

Por su hazaña, recibió de manos del presidente Guillermo Lasso, el incentivo de $ 100 mil a los deportistas que alcanzaron el metal dorado, y además sorprendió a Carapaz al nombrarlo embajador deportivo itinerante del país.

Richie indicó que se siente orgulloso al llevar la bandera tricolor hasta lo más alto y que el oro “representa al Ecuador y lo que valemos todos los ecuatorianos”.

Ratificó sus críticas por la falta de apoyo a los deportistas, y contó que “he querido alzar la voz. He vivido muchas circunstancias que no me gustaría que otros deportistas las pasen. Espero que no seamos necios, que no seamos sordos. Hay mucho futuro en el país para ser una potencia y debemos trabajar en ello”.

Agregó que desde 2018, cuando ganó una su primera etapa del Giro de Italia, hasta el momento, muy poco a cambiado en el deporte nacional, lo que se refleja en que no se han sumado más ciclistas ecuatorianos a equipos World Tour.

“No se ha trabajado en su formación. Con los dedos de la mano puedo contar las escuelas de ciclismo”, dijo.

Carapaz detalló que tras unos días de descanso, retomará los entrenamientos en su natal Carchi, con el Tour de Francia en la mira, y también con la posibilidad de competir en la Vuelta a España.

“Intentaré hacer dos grandes vueltas, siempre pensando en ganar”, afirmó, demostrando su hambre de gloria.