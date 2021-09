Doce ecuatorianos al Mundial de Ruta

Mientras Ecuador recibía ayer al medallista de oro olímpico de la ruta en Tokio, Richard Carapaz, la selección nacional de ciclismo que representará al país en el Campeonato Mundial de este deporte confirmaba su plantilla.

Un total de 12 deportistas, en lo que no estarán ni Richie, ni ninguno de los ciclistas que forman parte del UCI World Tour, formarán parte del equipo para la cita ecuménica en la especialidad de ruta que se disputará en Flandes, Bélgica, del 19 al 26 de septiembre.

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, la plantilla estará dividida para las 4 pruebas: élite masculino, Sub 23, Junior y Junior Femenino. Joel Burbano, Cristian Pita, Santiago Montenegro, Sebastián Novoa, Steven Haro y el experimentado Byron Guamá competirán en la prueba de ruta (élite); mientras pedalistas como Carapaz, Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda, quienes vienen de competir en la Vuelta a España 2021, no fueron tomados en cuenta para el torneo.

📌 ¡CONVOCATORIA!



Te presentamos la lista de convocados para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2021 👇#EcuadorRespiraCiclismo pic.twitter.com/IHH1FMH6Qi — F.E.C. (@FedeCiclismoEcu) September 10, 2021

“Se hizo el llamado a diferentes deportistas Pro Team, World Tour y Amateur, recibiendo respuesta negativa debido a compromisos con sus respectivos equipos y/o estado físico”, explicó la Ecuatoriana de este deporte en un comunicado en redes sociales.

El resto de ciclistas tricolores en el Mundial serán Martín López (Sub 23), Richard Huera (Sub 23), Joel Fuertes (Sub 23), Nixon Rosero (Sub 23), Sebastián Pita (Junior) y Ana Vivar (Junior Damas).

Según la organiziación, el Mundial de Ciclismo de Ruta 2021 constará de 11 categorías, teniendo a la prueba élite masculina como el evento principal, de ahí que con esta se cerrará el campeonato el próximo 26 de septiembre.

De lo que se pudo conocer la categoría élite (ruta) tendrá un recorrido total de 267, 7 kilómetros entre las localidades de Amberes y Lovaina.