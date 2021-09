Delgado: “Si cuando medí a Mark Spitz no arrugué, ahora tampoco”

El ganador de las elecciones a la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Jorge Delgado Panchana se confesó con EXPRESO. Está consciente del reto que se le avecina, sobre todo porque el deportista local espera más tras el éxito de los dos oros en los Juegos de Tokio; aún así, el capitán de aviación, e histórico por ser el primer ecuatoriano en llegar a una final de Juegos Olímpicos, en natación, en Múnich 1972, donde se ubicó cuarto por debajo del campeón Mark Spitz, uno de los emblemas de este deporte, cree tener las claves y apunta a ello para que París 2024 sea igual o mejor. El tiempo empezó a correr, y dice trabajará con gente que estuvo a favor y en contra de él.

- ¿Su elección aún se puede impugnar?

De acuerdo al reglamento, hay 5 días hábiles para presentar este recurso, por lo que si la elección fue el sábado 4 de septiembre, se cuenta desde el lunes 6 y hasta el viernes 10 (hoy), ese tiempo. Es el COE el organismo que la recibirá, de ser ese el caso, no el Ministerio del Deporte ni ninguna otra institución. Si eso no sucede, tengo entendido que se pasará a la inscripción formal.

- Entre las quejas estuvo que el actual presidente, Augusto Morán, fue quien dio el voto que rompió el empate 37-37; también que el veedor internacional tuvo excesiva participación, ¿qué de todo eso fue cierto?

El que pierda siempre se va a quejar. ¿Qué hubiera pasado sino hubiera habido un veedor internacional o un notaria que certifique todo? Se trató de manejar las elecciones con la mayor transparencia posible. Es más, un día antes de los sufragios 4 delegados de cada lista, junto al veedor del Comité Olímpico Internacional (COI), analizamos cuáles federaciones podían votar y los votos que les correspondían. En el caso del directorio, se sabía que 4 iban a votar por Carrera y 8 por mí. Todo fue claro.

- ¿Las dos listas decían tener la mayoría de votos, sin embargo el empate demostró que no era así. ¿Hubo camisetazos?

Posiblemente, sin embargo eso no lo podemos saber porque el voto de las federaciones fue secreto. Me imagino que cada una de las ecuatorianas analizaron qué es lo que les convenía o agradaba más y decidió.... Estoy seguro que la gente del economista Carrera, al igual que nosotros, conversamos con las federaciones y acogimos sus necesidades, solicitudes e inquietudes para en base a ello plantearse.

- ¿Qué les prometieron ustedes que terminaron ganando?

Trabajo. Les prometimos trabajar por mejorar aún más el camino en ascenso que evidentemente está teniendo el deporte en Ecuador. Dinero no, porque el COE no tiene el dinero para prometer.

- ¿Se imaginó el empate?

Nunca. Se suponía que cada lista tenía la mayoría.

Delgado tiene en una oficina de su academia, al norte de Guayaquil, todos sus títulos conseguidos en su etapa como deportista. Amelia Andrade / Expreso

- Usted tenía ya muchos años siendo presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación y en el último ciclo olímpico fue jefe de misión en todos los eventos, ¿cuándo decide candidatizarse a la presidencia?

Antes de que el aún presidente Morán anuncie mi nombre el 29 de junio, durante el abanderamiento de la delegación tricolor para los Juegos de Tokio, se manejaron varios posibles candidatos en el directorio. Se analizó la aceptación y el conocimiento del movimiento olímpico que cada uno tenía y ahí fui escogido. Pedí que me dieran un par de días para consultarlo con mi familia porque, de ganar, esto no iba a ser como dirigir a la federación, sino que eran palabras mayores. Iba a tener que viajar más y las responsabilidades iban a ser superiores; luego de eso acepté.

- ¿Está consciente de que cuando decidió candidatizarse la situación era diferente a la de ahora, pues luego de los Olímpicos hubo varias quejas?

Cuando medí a Mark Spitz no me arrugué, ahora tampoco lo iba a hacer. No le temo a los desafíos, a la lucha, siempre que sea sincera y honesta. Soy amigo de la mayoría de los deportistas, presidentes o miembros de los directorios de las ecuatorianas por deporte porque he estado vinculado a la actividad desde hace más de 50 años, ya sea como competidor, entrenador y dirigente, y siempre he tenido que colaborar con todos.

- ¿No tiene fundamento entonces los reclamos hechos?

Lo tienen, pero creo que se confundió todo. Los presidentes de las federaciones ecuatorianas eran los llamados a atender las inquietudes de los deportistas, desde las más básicas, hasta las más exigentes. Y, en caso de que no haya una buena relación entre ellos, debía existir un mediador. Queremos ser parte de la solución.

- ¿Como jefe de misión, usted habló con Carapaz en Tokio?

No, no hablé con Richard porque él estuvo en otro sitio donde fue su competencia. Lo vine a ver recién en la Villa Olímpica cuando ya tomó su avión de regreso, ahí lo felicité.

- ¿Cómo se quitará la imagen de que usted representa el continuismo del Comité Olímpico Ecuatoriano?

Se debe describir qué es el continuismo. No estoy de acuerdo con eso. Yo soy Jorge Delgado y el aún presidente es Augusto Morán. Él mira las cosas desde una óptica, yo desde la mía. Respeto mucho lo que ha logrado y estoy seguro de que él respetará lo que yo haga. En mi administración algunas cosas continuarán y otras se modificarán... creo que tengo la capacidad y la formación para hacer los correctivos necesarios.

- ¿Cómo marcará la diferencia?

Redoblando el trabajo. Todos querían repetir la gesta que en su momento solo había conseguido Jefferson Pérez (oro olímpico), ahora que Carapaz y Neisi la superaron en Tokio la exigencia será mayor y eso solo se conseguirá aunando esfuerzos entro todos los actores del deporte. Desde el COE se buscará incrementar el roce internacional, así como motivadores que encaminen las aptitudes físicas y técnicas que han quedado demostradas que Ecuador tiene. El deporte es cíclico, siempre habrá resultados buenos y malos, es ahí donde se debe mantener la motivación. Hay muchas cosas que queremos implementar.

- El tema económico fue uno de los problemas que dio de qué hablar en el deporte, ¿cómo lo abarcará su administración?

El dinero siempre será un problema, nunca será suficiente. Sin embargo tenemos patrocinadores y ahora hay que conseguir muchos más. La reciente ley de compensación tributaria, que libra de un porcentaje de impuestos a los empresarios que decidan apoyar al deporte, abre una puerta importante de la que nos vamos a valernos para crecer... debemos ver cómo implementarla en la parte olímpica.

- ¿Qué tal es su relación con los dirigentes deportivos, considerando que Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas, fue uno de los que habló de impugnar su elección, al igual que Andrea Sotomayor, exsecretaria del Deporte, mientras que en su momento Sebastián Palacios, actual director de esta cartera, cuestionó el trabajo del COE?

Yo me llevo bien con todos. No puedo tomar otra actitud, menos desde el punto en el que estoy ahora. Todos hablamos el mismo idioma: el deporte. Con Sebastián (Palacios) conversé en Tokio -fue invitado por el COE- y ahora lo haremos más porque debemos sentarnos a planificar. Puede que en algún momento discrepemos, pero intentaremos encontrar soluciones, es normal. El que no hace nada, no discrepa. Sé que también seré criticado, pero si por miedo a eso no voy a hacer las cosas, mejor no hubiera aceptado la candidatura.

- ¿El tiempo va en contra, en 2022 hay Juegos Bolivarianos y Sudamericanos, ¿ya empezó a trabajar?

Luego del viernes (10 de septiembre ), si no se dan impugnaciones, la idea es inscribir cuanto antes al nuevo directorio, ya que tenemos encima los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle que iniciarán el 25 de noviembre, e inmediatamente la tarea fuerte de manejar dos juegos del ciclo olímpico en un mismo año. El trabajo y exigencia será igual o más duro para los deportistas que deberán mantener su rendimiento para seguir escalando de cara a París, cita a la que solo le resta 3 años, ya no 4.