Richard Carapaz esperará el recorrido del Giro y de la Vuelta para definir el calendario 2021

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, subcampeón de La Vuelta a España 2020 y subcampeón del premio de montaña del Tour de Francia 2020, presentó la cuarta edición de la clásica que lleva su nombre y que iniciará la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2020.

Emelec: El doble '9' le da réditos al Bombillo Leer más

Pero también, se dio tiempo para analizar su temporada y proyectarse para el próximo año. Si bien reconoció que fue un cambio drástico no ir al Giro, agradeció la oportunidad de estar en el Tour de Francia y en La Vuelta.

"En el Tour hicimos un masterado. Ahora entendemos muchas cosas más sobre el recorrido, tenemos mayor conocimiento y eso nos permitirá proyectarnos mucho mejor con el equipo", dijo Carapaz.

Mientras, en La Vuelta, se sintió muy cómodo peleando con Primoz Roglic. Se mostró satisfecho con el resultado. Pero, lo que más recuerda por ahora es el festejo con los ecuatorianos que estuvieron en Madrid.

"Sé lo que es estar fuera de casa. No saber nada de tu familia o saberlo y no poder hacer nada. Solo quería compartir con ellos esa alegría. Solo quería flamear la bandera, mostrando que todo se puede en esta vida. Por las medidas de seguridad sabía que era una locura, pero me nació hacerlo".

Ahora ya conoce el recorrido del Tour 2021. De acuerdo a su primer análisis, la primera semana tendrá muchas rápidas y no se ajusta a su perfil. Él es más un escalador y el Tour pinta para clasiqueros. Eso sí, reconoció que ahora está mucho más capacitado para las cronos. "A lo mejor para todos fue sorpresa la crono en La Vuelta, pero para mí es el resultado de mucho esfuerzo y dedicación con la bicicleta".

De todas maneras, esperará los recorridos del Giro y de La Vuelta para definir con el equipo en qué competencia participará. "Ahora no será la que yo quiera, sino lo que se ajuste a las características de los integrantes del equipo. Veremos si será Giro- Las Vuelta o Giro-Tour", añadió.

Carapaz también se dio tiempo para hablar sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Más allá de la ilusión que siente por representar al país y el sueño de ganar una medalla, dijo que lo ideal es preparar una selección de cuatro o cinco deportistas, así se tenga solo dos cupos. "Este es un deporte de muchísimo riesgo y por eso debemos tener a varios al 100 % para competir, porque cualquier cosa puede pasar y no podemos depender solo de dos", aclaró.

El carchense, de 27 años, tiene un equipo de ciclismo que lleva su nombre. Para él, es otro sueño que se cumple paralelamente. "El Ecuador no tiene tradición ciclística. Hace veinte años se vivió lo mejor, pero de ahí han salido muy pocos. Yo inicié en 2009 y son contados los compañeros que llegaron. Por eso, con el equipo queremos ir poco a poco para que se viva un verdadero proceso. Tenemos ese grande y loco sueño de que el club vaya a las grandes ligas. Hay gente con talento, el camino está marcado y hay que seguir. Por suerte los carchenses sí hemos tenido apoyo de una u otra entidad".

Para él, una de las ideas más prácticas para fomentar el ciclismo en el país, dijo, es organizar una carrera en cada provincia, así se garantizaría competencia para todo el año. "Es una fórmula sencilla, lo veo así. No sé si es muy complicado organizarlo. Eso corresponde a la federación. En mi caso ya vamos por la cuarta edición de una clásica que ya es internacional porque vienen ciclistas de Colombia".