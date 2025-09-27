Richard Carapaz en Mundial de Ciclismo 2025: hora y cómo ver en vivo la competencia

Richard Carapaz es la principal carta de Ecuador en el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025. La

Richard Carapaz (d) Martín López (i) y Jonathan Caicedo (c) son los representantes de Ecuador en el Mundial de Ciclismo 2025.

Richard Carapaz será el líder de Ecuador en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo Ruanda 2025, que se cumplirá este domingo 28 de septiembre, en una cita que será especial: por primera vez se realizará en África.

Te puede interesar: Mensaje de Liga de Quito causó indignación en un equipo de Uruguay: ¿qué pasó?

El recorrido de la prueba reina está diseñado para escaladores y corredores de gran resistencia, lo que abre un escenario favorable para el ciclista ecuatoriano, especialista en terrenos montañosos, y con gran experiencia en la élite.

Carapaz contará con el apoyo de Jonathan Caicedo y Martín López, con quienes ya entrena en Ruanda. En cambio, Jhonatan Narváez decidió no competir, pues consideró que el trazado no se ajusta a sus condiciones.

Amaños en Ecuador: El caso de Chacaritas y Gualaceo es solo la punta del iceberg Leer más

La prueba élite masculina tendrá un trazado de 267,5 kilómetros con salida y llegada en Kigali, capital ruandesa. La primera parte alternará tramos de falso llano con carreteras estrechas, pero la verdadera exigencia estará en los circuitos finales.

Kigali es conocida como la “ciudad de las mil colinas” y el circuito aprovechará esa topografía. Habrá ascensos cortos y explosivos, con rampas de más del 10% de inclinación. Además, la altitud de 1.500 metros supondrá un reto extra para ciclistas poco acostumbrados a esas condiciones.

Para Carapaz, habituado a la altura de la Sierra ecuatoriana, este terreno se ajusta a sus condiciones. Por eso, el tricolor tiene una gran oportunidad de pelear por el maillot arcoíris y añadirlo a su palmarés.

Entre los principales contrincantes del ecuatoriano estarán el esloveno Tadej Pogacar, el belga Remco Evenepoel, el británico Tom Pidcock, el francés Julian Alaphilippe, el español Juan Ayuso, el irlandés Ben Healy y el mexicano Isaac del Toro.

La prueba de ruta élite masculina se la podrá seguir en vivo por los canales 612 y 1612 de Directv y también por la plataforma de streaming DGO.

Los datos claves del Mundial de Ciclismo 2025

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Hora: 02:45 (de Ecuador)

Lugar: Kigali, capital de Ruanda

Transmite: DSports y DGO

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!