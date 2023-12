Richard Calderón: "El gran sueño es clasificar a la Copa Sudamericana"

Minuto 93, Independiente del Valle le ganaba 2-1 a Orense y todo parecía definido. Pero llega un tiro libre y Richard Calderón se coloca detrás del balón, toma un poco de velocidad, saca un zapatazo y... ¡golazo!

Con ese tanto del volante, para el 2-2 final, el equipo bananero sumó 37 puntos que lo ubican en el puesto 9 de la tabla acumulada, en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Nico Williams amplía su contrato con el Athletic de Bilbao hasta 2027 Leer más

Una victoria en la última fecha ante Aucas, el domingo 3 de diciembre desde las 18:00 en el estadio 9 de Mayo, de Machala, pondría a Orense por primera vez en un torneo internacional.

Los verdes aumentan sus opciones de clasificar si Técnico Universitario, que juega ante Delfín, no suma, o si el Deportivo Cuenca no suma puntos ante Emelec en el Capwell.

El golazo de Calderón tiene a la hinchada bananera ilusionada de estar en un torneo de Conmebol, ahora todo depende de ellos en el último partido. EXPRESO dialogó con el volante sobre su actualidad.

(Le puede interesar: Leonardo Campana: ¿Quién es la nueva novia del jugador del Inter Miami?)

Golazo de esos que valen mucho, y ya al final del partido.

Era lo último que nos jugábamos, no merecíamos ir perdiendo, tomé distancia y gracias a Dios salió el gol. Fue una fiesta tremenda, era un gol clave, pero, sobre todo, motivante al máximo para llegar al último partido. Lo que se viene con Aucas es más fuerte, es todo o nada. Estamos en zona de clasificación, pero falta el remate final.

A luchar por la Copa Sudamericana.

Pero no es de ahora o de esta semana, es uno de los objetivos que nos planteamos desde inicio del año. Estamos muy cerca de lograrlo.

LigaPro: La plantilla de Emelec no entrenó por falta de pagos Leer más

- ¿Qué ha sido lo más duro de 2023?

- Fue algo que me dolió y duro: sin querer estuve involucrado en una lesión de un compañero de fútbol (Jackson Rodríguez, de Emelec) tuvo una lesión grave y me trajo problemas, creo que ha sido lo más fuerte que me ha pasado en mi carrera. Se dijeron muchas cosas, pero Dios sabe que nunca hubo mala intención.

- ¿Se ha convertido en el jugador de los goles claves?

- Sí, he tenido la fortuna de participar en goles que ha cerrado partidos antes de los 90, y como el último después de los 90 y que nos puso cerca de la clasificación, creo que ese punto es importante.

-¿Cuál es el sueño del plantel de Orense?

- El sueño es de todos, los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia, la hinchada que nos quiere tener en un torneo internacional. Estamos ilusionados y con la energía arriba.

- Recibirán a Aucas, que llega por sumar tres puntos para clasificar a Copa Libertadores.

- Son fuertes, vienen de ser campeones, tienen jugadores que marcan la diferencia, eso hace más atractivo el partido, pero Orense tiene un buen plantel, vamos a dar pelea.

Emelec vs. Deportivo Cuenca: fecha, hora y dónde ver la última jornada de LigaPro Leer más

- ¿Se espera casa llena en este último partido de la temporada?

- Es una ilusión enorme la que se vive en la ciudad y la provincia. Esperamos que la provincia de El Oro sea el jugador número 12.

- Histórico sería darle a Orense su primer torneo internacional.

- Esa es la idea, espero que le podamos dar ese regalo a la hinchada, es lo que más se comenta estos últimos días. Queremos tener el estadio 9 de Mayo completamente de verde.

- ¿En el 2024 qué se viene?

- Espero cerrar primero el año. Por ahora, primero estamos enfocados de lleno en terminar con alegría este 2023, luego lo que Dios diga. Por ahora es clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!