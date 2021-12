Revelaciones y decepciones, las dos caras de la moneda en LigaPro

Liga Deportiva Universitaria de Quito vivió las dos caras de la temporada. En sus divisiones formativas encontró a una de las principales revelaciones, pero también contrató a quien se convirtió en la más grande decepción.

Nilson Angulo es la nueva joya universitaria. Con 18 años, él fue ascendido al primer plantel por el entrenador Pablo Marini. El director de las formativas albas, Jorge Callejas, contó que Marini fue a mirar los entrenamientos de las menores y le gustó tanto el nivel de Angulo que lo llevó al primer plantel y lo hizo debutar esa misma semana. Ahora, Angulo es considerado titular y hasta fue convocado a la selección nacional.

Contrario a ello, el argentino Juan Cruz Kaprof llegó como refuerzo y con un sueldo cercano a los 20.000 dólares mensuales.

Las lesiones lo marginaron, al punto de jugar en toda la temporada en apenas 11 partidos. De ellos, solo en tres fue titular y en total sumó 306 minutos en cancha. Marcó un gol.

Y el jugador lo admitió. “Fue un año muy difícil por las lesiones que tuve. Solo queda agradecer a Liga por todo. Es un hermoso club que me dio la oportunidad y espero volver en algún momento”, dijo.

Lo mismo pasó con Moisés Corozo, quien tuvo un gran 2020, pero este año no pudo repetirlo y se la pasó en el banco de suplentes. Inclusive es uno de los candidatos para irse.

Pero ellos no son los únicos casos. Otra de las gratas revelaciones de la campaña fue José Hurtado, de 19 años. Si bien es un hombre de proceso en Independiente del Valle, este año levantó su nivel al punto de ser considerado para la selección y estar en la mira del fútbol europeo. Además, fue una de las figuras de la final ante Emelec.

Danny Cabezas tiene 28 años, pero es considerado como una de las revelaciones por el nivel que mostró en 9 de Octubre. Fue su mejor temporada y llevó al equipo a pelear por un lugar en la final hasta la última fecha. También ganó un espacio en la selección y fue el primer pedido de Renato Paiva para reforzar a Independiente.

“Cabezas viene por la forma en la que Independiente juega, ganando menos dinero que en otros proyectos. Me lo dijo Cabezas y mejor elogio no podría recibir, que un jugador te elija por tu método, por tu forma de jugar y no por tu dinero, es increíble”, admitió Paiva.

Freddy Mina tuvo un gran año. De 23 años, el jugador de Macará fue convocado por Gustavo Alfaro a la selección.

Por otro lado, la lista de decepciones también tiene nombres, como el de Sergio López, quien llegó a Barcelona para reforzar la mitad de la cancha, pero que apenas rindió. Oportunidades no le faltaron porque estuvo en 22 partidos, en 13 de ellos como titular.