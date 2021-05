Repetto y Gavilánez, símbolos de procesos en el fútbol de Sudamérica

Si bien aún están lejos de los 27 años que estuvo Alex Ferguson en el banquillo del Manchester United o los 21 de Arsene Wenger al frente del Arsenal, hay técnicos en Sudamérica que en sus equipos pueden decir que cumplen con un proceso, algo que no es común en el balompié actual, en el que los resultados mandan

Pablo Repetto viaja con Liga de Quito para enfrentar a Flamengo en Brasil Leer más

Son cinco los entrenadores que se ubican en el escalafón y dos de ellos dirigen en el fútbol ecuatoriano, con distintos resultados, pero siempre con la convicción de los directivos de mantenerlos en el cargo, pese a los tropiezos y momentos difíciles.

Así es como el estratega uruguayo de Liga de Quito Pablo Repetto ya suma 3 años y 10 meses en el cargo, siendo tercero en el ranking, y el tricolor Pool Gavilánez, timonel del Guayaquil City, contabiliza 3 años y 7 meses, ubicándose en el quinto puesto.

El ‘top cinco’ es liderado por el argentino Marcelo Gallardo, con 6 años y 11 meses siendo estratega de River Plate. Segundo está el venezolano Noel Sanvicente, que tiene en el Caracas 4 años y 5 meses. Y cuarto, el peruano Ronny Revollar, al sumar 3 años y 8 meses como técnico del Alianza Universidad de Huánuco.

En Ecuador, los dos entrenadores han pasado por diversos momentos en sus procesos y con diferentes exigencias, al igual que metas. En el caso de Gavilánez, su objetivo fue manejar un equipo sustentable y que con el paso de los años alcance resultados deportivos. ¿Pero cuál es el sentir del guayaquileño que dirige al City desde el 2017?

¿Serrucho? Franklin Salas pide respeto al trabajo de Pablo Repetto Leer más

“Cuando se tiene un proyecto estructurado y sabes las metas a conseguir cada año, no hay nada que te preocupe porque sabes a dónde quieres llegar”, le manifestó a EXPRESO el exjugador de clubes como Emelec, Santa Rita, Delfín, entre otros.

Según el otrora seleccionado nacional en el Mundial Sub-20 del 2001 en Argentina, el secreto es ponerse objetivos serios y cumplirlos. “Cuando llegué a Guayaquil City presenté un proyecto, que era tener un club sustentable. Lo hemos hecho. Dependemos 100 % de los derechos de televisión y de la venta de jugadores. Hemos vendido bajo mi administración cerca de cinco millones de dólares que suman cerca de 15 jugadores (Jonathan Perlaza, Damián Frascarelli, Michael Hoyos, Gonzalo Mastriani, entre otros). Es un club que se ha afianzado en la Primera División. Los logros deportivos los hemos alcanzado desde el año anterior, que fuimos sextos en la liga y la directiva lo ha valorado”, comentó el técnico.

Gavilánez, cuyo contrato con el City finaliza el próximo año, reconoce que vivió momentos duros en el 2018, temporada en la que el City por puntos perdió la categoría, pero debido a un cambio en el sistema del torneo permaneció en el fútbol grande. También ha tenido satisfacciones, como ver a jugadores a los que les brindó la confianza por primera vez ser transferidos por su buen nivel.

Pool Gavilánez, técnico de Guayaquil City, considera clave cumplir con las metas proyectadas. Archivo

Ante la consulta de que si estar al frente de Guayaquil City, un equipo serio pero sin arrastre popular como Barcelona, Emelec o Liga de Quito, le ha permitido permanecer en el cargo al no tener la exigencia de una numerosa hinchada, dice que no es el principal motivo. “No es indiferente, pero tampoco tendría que ser determinante. La presión del hincha hace que el dirigente tome decisiones apresuradas. Lo importante es que el dirigente sepa las decisiones que toma a pesar de la presión del hincha”, argumentó el profesional, quien tiene como máxima meta en el City ser campeón de la LigaPro en un futuro.

En un proceso siempre habrá problemas, pero es vital saber que en cualquier momento los resultados se van a conseguir.

Pool Gavilánez, entrenador de Guayaquil City

Si Guayaquil City no tiene esa numerosa afición que exige resultados, contrario es el caso de Liga de Quito, que desde el 2017 tiene a Repetto en el banquillo, tiempo en el que ha conseguido disputar cinco finales, de las que ganó tres (Serie A 2018, Copa Ecuador 2018-2019 y Supercopa Ecuador 2020) y perdió dos (LigaPro 2019 ante Delfín y 2020 frente a Barcelona). En medio de este palmarés, el técnico uruguayo vive actualmente uno de los momentos más difíciles en el club albo, sin opciones de ganar la primera etapa del torneo nacional y eliminado de la Copa Libertadores. Es por esto que el tema de su continuidad está en discusión en un sector de la hinchada azucena, no así de la dirigencia, que no ponen en duda su continuidad, pese a que en más de una ocasión le han hecho observaciones al juego que impone el entrenador charrúa.

Los técnicos nacionales, el 25 % en la LigaPro Leer más

Rodrigo Paz, presidente honorario de Liga, dice que la confianza en Repetto sigue como desde el primer día y lo comparó con Edgardo Bauza, entrenador que luego de ser cuestionado por la hinchada alba, fue campeón de la Libertadores en el 2009 con los azucenas.

“Yo le traje a Liga (a Repetto). Lo busqué dos años porque le tenía fe. Yo les traje a (Edgardo Bauza y ahora a Repetto). Yo tengo fe en él”, contó el histórico dirigente.

Por otra parte, Esteban Paz, también directivo albo, reconoce los logros de Repetto y su valía en el banquillo de Liga, aunque no niega que las dos finales perdidas de LigaPro permanecen en el recuerdo. No obstante, lo principal es el proyecto que lidera el charrúa.

“Tenemos un gran proyecto deportivo con Repetto y sabemos que hay una gran presión por no lograr el título. El hincha puede pensar lo que quiera y criticarnos, pero cuando uno está al frente debe tomar decisiones para que los resultados sean positivos”, defendió en su momento Paz.

Repetto llegó a Liga en el 2017 con la meta de salvar la categoría, algo que se logró, y de ahí en más se lucharía por títulos. “Llegué a Liga con un contrato de dos años y medio y ese fue el primer proyecto, consolidar ese último año, el 2018 hacer un recambio y consolidarse en el 2019. Yo creo que se nos dio antes a nivel de resultados. Porque ese 2018, después del recambio, conseguimos el título. En 2019 conseguimos la Copa Ecuador, pero no pudimos lograr el objetivo del título en LigaPro porque perdimos la final por penales. Y así fui renovando por otro año. El año anterior estuvimos muy cerca también, perdimos por penales. Creo que todavía estamos pagando esa final perdida contra Barcelona”, comentó Repetto en una entrevista con ESPN.

Las últimas 5 finales del campeonato ecuatoriano las hemos jugado nosotros y se han alternado los equipos. Eso marca la regularidad.

Pablo Repetto, técnico de Liga de Quito

Pool Gavilánez espera a Lionel Messi en el City Leer más

El uruguayo se siente fuerte. Este es su último año de contrato y la directiva reconoce que al finalizar se analizará su caso. Hasta eso, Repetto no duda en su compromiso. “Podemos seguir dándole cosas importantes al club”, sostiene con firmeza.