El entrenador de Independiente del Valle, Renato Paiva, dijo que no estaba sorprendido ante la decisión de Emelec de no querer el sistema de videoarbitraje (VAR) para el duelo de este domingo 27 de febrero de 2022 en el estadio Banco Guayaquil.

Alejandro Cabeza no jugará contra Independiente del Valle Leer más

Según él, en el balance general son más las jugadas que se han corregido para no afectar a Independiente, sobre los yerros a favor de Emelec.

Y las enumeró: “30 de mayo de 2021: Marlon Mejía es expulsado por el VAR, sin eso continuaba jugando después de una entrada bárbara sobre Chávez. Dos goles que el VAR anula, sin eso hubiesen sido dos goles ilegales para Emelec, uno por fuera de juego y otro por codazo a Sánchez”.

Y continuó con su exposición con diferentes situaciones en el resto de partidos entre estos equipos. "20 de noviembre: codazo de (Anthony) Landázuri y no hubo VAR, no sé por qué, porque debía ser sancionado. En el segundo gol de Emelec hay mano de Romario (Caicedo). Final de Ida 2021: expulsión de Alejandro Cabeza por el VAR, no por el árbitro, por entrada peligrosa sobre el arquero Moisés (Ramírez)”.

Pero también señaló los yerros a su favor. “Codazo de (Jonathan) Bauman en media cancha, no sé por qué no hubo VAR. Hay penal repetido de Junior Sornoza a mando del VAR porque Pedro (Ortiz) estaba adelantado. Gol de Bauman validado por el VAR porque sino era fuera de juego”.

“Resumiendo: hay tres acciones en las que el VAR no actúa contra Independiente y ocho a favor de Independiente por tema del VAR. Por eso obvio que a Emelec no le interesa el VAR, las razones están aquí, claras, con hechos. Que no se aproveche esto para decir que estoy atacando a Emelec, respeto mucho a Emelec y su cuerpo técnico”, indicó este viernes 25 de febrero en rueda de prensa.

Paiva también se refirió a la polémica del primer partido, ante Cumbayá. Su equipo ganó con un penal en el último minuto. El juez lo señaló después de que Lorenzo Faravelli se lanzó dentro del área. "No hubo penal, hablé con Lorenzo Faravelli para que no repita acciones así porque no conjugan con los valores que transmitimos", sentenció.