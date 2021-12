Llegó al fútbol ecuatoriano atraído por el gran proyecto desarrollado por el Independiente del Valle y puso sus conocimientos para que el equipo logre el tan ansiado título nacional. El entrenador portugués Renato Paiva escribió su nombre en la historia de los rayados, pero recalcó que toda la responsabilidad de la corona es de sus jugadores, con los que aspira a lograr el bicampeonato y conseguir la estrella de la Copa Libertadores.

Frontal como lo ha demostrado en la temporada, no se considera el mejor técnico de la LigaPro y destacó lo hecho por su colega Juan Carlos León con el 9 de Octubre. Confesó que seguirá con su estilo directo en sus declaraciones.

¿Cierra la temporada con la tranquilidad del trabajo cumplido?

Nosotros vinimos para ayudar al club, para hacer historia. Sabíamos lo que íbamos a encontrar aquí y que sería posible. Con la dimensión del club, de la gente que trabaja en este equipo, era posible conseguir el título. Fueron muy importantes las enseñanzas que nos dejó la primera etapa. Corregimos y gracias al trabajo de una directiva que nos permitió mejorar la plantilla al final conseguimos ganar la copa.

¿Cuál fue la clave para conseguir el tan anhelado título de la LigaPro?

El mayor logro fue reunir este grupo de jugadores, que dentro de la cancha han logrado ganar. Las personas no se pueden olvidar que lo más importante en el fútbol fueron, son y serán los jugadores. Los buenos futbolistas hacen buenos entrenadores. Tengo un orgullo del tamaño del mundo con el grupo de profesionales con los que trabajé esta temporada.

¿A quién dedica esta conquista en su carrera?

Primero a la gente del Independiente del Valle que es increíble, los hinchas son el corazón de un club. Ellos han podido volver a las gradas y respaldarnos. Después para Jaime Graça (exfutbolista y exdirector técnico del Benfica), que ha sido mi padre del fútbol, que apostó por mí para ser entrenador. Falleció en 2012, cuando gané mi primer título. Donde esté espero que vea la dimensión de esta hazaña en Ecuador. Orgulloso de decirle que no se equivocó. A mi familia que está lejos, que me quiere mucho. La distancia duele, pero la pasión por lo que hago me hace olvidar todo. Y a mi cuerpo técnico que me ha ayudado a hacer un trabajo fantástico, me ha dado todo en este año.

¿La lluvia es la cábala del Independiente?

Ha sido una coincidencia feliz, pero si no trabajas, la lluvia no te va a ayudar. Cuando se ha presentado hemos ganado. Pasó con Liga de Quito en la primera etapa, y en las dos finales con Emelec. La lluvia es un detalle, pero sin un trabajo de calidad no ganábamos el título porque enfrentamos a un rival muy grande.

Prev Next El técnico portugués lució durante los festejos una bandera combinada de Portugal y Ecuador. GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

¿Hay algo que le falte, que le quedó pendiente este año?

Me faltan aquí Alan Minda que está en España por una cirugía en la rodilla, Jacob Murillo, Titi Ortiz, Pedro Vite, Jorge Pinos. Son parte de este camino, contribuyeron con su sudor y esfuerzo para este título. Me faltó hacer una mejor Libertadores. Estamos haciendo plantilla para el próximo año enfrentar una competición dominada por Brasil y Argentina. Vamos a soñar, mejorar a esta plantilla y llegar a donde sea posible.

¿Siente que la frontalidad de sus declaraciones le han generado problemas?

No dejaré de ser frontal y directo, siempre con respeto. No hay nadie que pueda decir que lo insulté, que le falté al respeto. Siempre busco decir verdades con respeto, si las personas no conviven con la verdad, no es problema mío.

Realizando el balance de la temporada ¿se considera el mejor técnico de la LigaPro?

Van a decir que soy el mejor porque tengo la medalla de campeón en el pecho, pero para mí el mejor del año es Juan Carlos León, hizo mucho con poco en 9 de Octubre.

En los festejos lució una bandera combinada de Portugal y Ecuador. ¿Se siente un ecuatoriano más?

He pedido que pongan las dos banderas. Resalto donde nací, mi patria, pero también el país que me acogió para brindar una oportunidad de hacer a tanta gente feliz. Desde el primer minuto que llegué a Ecuador solo he recibido cariño, admiración. El país es fantástico, me encanta el hornado, toda la comida.

¿Ve a la Tricolor en el Mundial de Qatar 2022?

Mi segunda selección es la de Ecuador. Mi trabajo diario es para apoyarle preparando jugadores para que tengan éxito y que lleguen al Mundial de Qatar. Estoy seguro que lo lograrán.

¿Diferencias que evidenció entre el fútbol de Portugal y el de Ecuador?

El de Portugal es más táctico, aquí se mira más por el jugador, se lo deja más libre en sus acciones.