Un baile en redes sociales para Independiente del Valle la lanzó a la fama y ahora está en Córdoba esperando por ver en vivo y en directo su primera final internacional. Su nombre es María Elena Gallegos. En el elenco rayado poco se la conoce de esa manera, sin embargo si le dicen La Reina del Páramo, muchos la identifican y hasta le piden fotos.

Pese a que toda su familia apoya a Liga de Quito, ella es firme en su amor por el equipo de Sangolquí. "Hace cinco años me hice hincha de Independiente del Valle por su estilo de juego y por cómo manejan las cosas. Me dijeron que estaba loca, que tenía que seguir a Liga, Barcelona o Emelec, pero no les hice caso. Luego hice un video en redes sociales, se hizo viral y mucha gente empezó a seguirme", contó emocionada la quiteña de 37 años.

Sobre su curioso apelativo, confesó que ella lo inventó. "Soy orgullosamente del Páramo y me esposa me dice que soy una reina. Así que el apodo está perfecto", comenta entre risas.

Su esposo, quien la acompaña en esta travesía internacional, asegura que él siempre ha sido hincha albo, pero nunca logró convencerla para que se sume al equipo blanco. "Yo siempre he sido liguista, a ella siempre le gustó el fútbol, pero jamás me apoyó pese a que insistía. Ahora es enferma por Independiente del Valle", dijo, recordando la contra que la familia le daba. "Al inicio no lo podían creer. Todos hinchas de Liga y ella le va a otro club. Ahora todos están felices porque el equipo nos ha invitado para disfrutar esta final".

La Reina del Páramo recuerda la locura más grande que hizo por su equipo. "En el 2021 tenía el agua casi hasta el cuello por la lluvia que hubo en la final contra Emelec, pero no me importó y disfruté de esa final. Alenté como no tienen idea. Nos llevamos la final y alzamos la copa. Espero ahora nuevamente ser testigo de un triunfo más del equipo", relató.

Para ella, pese a que será un partido duro, el equipo ecuatoriano se llevará el trofeo. Sao Paulo es muy duro, juegan muy bien, pero Independiente le mete corazón. Vamos a ganar 2-1 y la copa me la llevo a Sangolquí", finalizó emocionada.