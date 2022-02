Las redes opinan sobre la nueva camiseta del Bombillo

Me gustan mucho las dos camisetas de Emelec. Los números: no es que estén feos, es que no pegan con el resto del diseño. En la alterna desentonan menos que en la azul. Y los nombres/apellidos que llevan tilde no la tienen 🤢 Igual, ahora a elegir una para cuando haya dinero 🤓💙 pic.twitter.com/EBrBxgorNe