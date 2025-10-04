Real Madrid vs Villarreal: Dónde ver EN VIVO y horario del juego por LaLiga 2025-26

Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 4 de octubre por la jornada 8 de LaLiga 2025-26 en el estadio Bernabéu

Este sábado 4 de octubre de 2025, desde las 14:00 (hora de Ecuador), el estadio Santiago Bernabéu será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la fecha 8 de LaLiga 2025-26, cuando Real Madrid reciba a Villarreal en un duelo por el liderato del campeonato español.

Así llegan Real Madrid y Villarreal a la fecha 8 de LaLiga

El equipo dirigido por Xabi Alonso, que suma 18 puntos, buscará una victoria que lo devuelva a la cima de la tabla, actualmente ocupada por el FC Barcelona con 19 unidades.

Mbappé comandará el ataque de Real Madrid. EFE

Los Merengues contarán con su tridente estelar: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, quienes serán claves para romper la sólida defensa rival.

Duelo por el liderato: la tabla de posiciones antes del partido

Del otro lado, Villarreal, que marcha en la tercera posición con 16 puntos, quiere dar el golpe en la capital española.

El Submarino Amarillo llega motivado y con un plantel competitivo que incluye figuras como el delantero Georges Mikautadze, el prometedor Tani Oluwaseyi y el experimentado mediocampista Thomas Partey.

Con ambos equipos en gran forma y separados por solo dos puntos en la tabla, el choque en el Bernabéu promete emociones, goles y un fútbol de alto nivel.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en Ecuador?

Los aficionados podrán seguir este emocionante encuentro EN VIVO a través del canal ESPN, y también por la plataforma de streaming Disney+, desde las 14:00 (hora de Ecuador).

Las estadísticas previas de Real Madrid vs Villarreal

