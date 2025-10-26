Real Madrid vs Barcelona: Cómo ver EN VIVO, hora y alineaciones | LaLiga 2025-26

El Bernabéu será testigo de un nuevo duelo entre Real Madrid y Barcelona por el liderato de LaLiga

Este domingo 26 de octubre de 2025, el Santiago Bernabéu será testigo del electrizante Clásico entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga 2025-26. Un duelo directo por el liderato que nadie querrá perderse.

El encuentro, clave en la lucha por la cima de la tabla de posiciones, arrancará a las 10:15 (hora de Ecuador).

Real Madrid: El líder imbatible de Xabi Alonso

El conjunto merengue llega a esta cita en un momento de forma espectacular, liderando la tabla con 24 puntos tras un arranque de temporada casi perfecto. Bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, Real Madrid exhibe un fútbol sólido, ofensivo y equilibrado, que lo convierte en el rival a batir.

Mbappé liderará el ataque de Real Madrid. EFE

Sus estrellas están listas para el desafío. La temible delantera blanca será comandada por el tridente de oro: Kylian Mbappé, el motor Jude Bellingham y el velocísimo Vinícius Júnior.

Barcelona: Asaltar el Bernabéu y la cima

Al otro lado del campo, Barcelona, escolta inmediato con 22 unidades, tiene una misión clara: asaltar el Bernabéu y arrebatarle el liderato a su máximo rival.

El entrenador blaugrana, Hansi Flick, pondrá todas sus fichas en la chispa de Lamine Yamal, la potencia demoledora de Marcus Rashford y la visión privilegiada del mediocampista Pedri.

Lamine Yamal será la principal carta ofensiva del FC Barcelona. Alberto Estévez / EFE

Las alineaciones de Real Madrid y Barcelona

Dónde ver el Clásico EN VIVO en Ecuador: ESPN y Disney+

Para los aficionados en Ecuador, el trascendental Real Madrid vs Barcelona se transmitirá EN VIVO a través de: el canal de pago ESPN y la plataforma Disney+.

