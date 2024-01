Rangers decide ceder a José Cifuentes, Cruzeiro es una de las alternativas

Con grandes expectativas llegó José Cifuentes a Rangers de Escocia, luego de haber hecho buenas campañas en la MLS con Los Ángeles FC. Ahora todo cambia para el ecuatoriano, pues el club escocés ha decidido cederlo por seis meses con opción a compra.

No hay versiones oficiales sobre la situación, sin embargo hay reportes de las opciones. Rizespor del fútbol de Turquía sería una de ellas, pero según el diario The Sun al futbolista ecuatoriano no le habría agradado la idea.

Asimismo este reconocido medio aseguró que Rangers otorgó el permiso para que Cifuentes negocie con Cruzeiro de Brasil.

Vale recordar que el histórico exfutbolista Ronaldo Nazario es dueño del equipo de Belo Horizonte, además de ser la cabeza principal de Real Valladolid de España, equipo por el que ya pasaron algunos ecuatorianos bajo la venia del exdelantero brasileño.

El contrato del volante tricolor con Rangers es hasta junio de 2027 y desde su llegada (en 2023) disputó 20 partidos entre los torneos locales e internaciones.

