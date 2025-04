Rafael Monti: "Quiero ser el goleador de la LigaPro"

A sus 25 años, el delantero argentino Rafael Monti está viviendo la cúspide de su carrera futbolística. Con una irrupción fulgurante en la LigaPro 2025, el ariete de Vinotinto se ha erigido como el máximo artillero del campeonato ecuatoriano, sumando ya 7 conquistas que lo sitúan en la cima de la tabla de goleadores.

La trayectoria de Monti en el torneo local ha sido meteórica. A pesar de no figurar en el once inicial hasta la cuarta jornada, el atacante argentino desató su olfato goleador desde su titularidad, convirtiéndose en una pieza fundamental para el notable desempeño de su equipo. Ahora, su meta está clara: mantener esta racha imparable y consagrarse como el máximo goleador al finalizar la temporada.

En un diálogo sincero, Monti aborda su proceso de adaptación al fútbol ecuatoriano, un desafío que reconoce no ha sido sencillo, principalmente debido a la exigente altura de Quito. Sin embargo, destaca con entusiasmo la conexión letal que ha forjado en el frente de ataque de Vinotinto junto a su compañero Danny Luna, una sociedad que está dando réditos importantes al equipo.

A pesar de que Vinotinto, con sus 15 puntos acumulados, no ostenta actualmente la cima de la tabla de posiciones, el equipo capitalino exhibe una ambición palpable en cada encuentro. El propio Monti no oculta el creciente deseo del plantel de alcanzar la clasificación a un torneo internacional e incluso permitirse soñar con la conquista del título de la LigaPro 2025.

La historia de este talentoso delantero argentino evoca paralelismos con la trayectoria del inglés Jamie Vardy, quien también irrumpió en la élite del fútbol inglés a una edad relativamente tardía, 27 años, pero impulsado por una determinación inquebrantable y una fe ciega en su propio talento. ¿Será Monti la nueva sensación goleadora que impulse a Vinotinto a nuevas alturas? El tiempo lo dirá.

Vinotinto suma 15 puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro 2025. Henry Lapo

¿Cómo vives este momento?

Lo estoy disfrutando mucho. Se me están dando las cosas y el equipo también está funcionando muy bien. No pudimos mantenernos en la punta de la tabla, pero estamos tranquilos porque seguimos dando pelea. Vamos paso a paso y disfrutando este momento que estamos viviendo.

¿Cuál es tu secreto para anotar?

No lo sé… creo que las ganas. En las primeras tres fechas no me tocó ser titular; recién en la cuarta arranqué desde el inicio y pude marcar (en el 2-1 ante Emelec), y eso me dio mucha confianza. Después entré en una buena racha con la que he podido ayudar al equipo. Espero seguir así para seguir demostrando mi nivel.

¿Qué has hecho para mantener la racha?

Me apoyo mucho en el trabajo del profe Juan Grabowski. Él nos exige bastante en lo físico, nos hace hacer trabajos extras después de los entrenamientos, tanto de resistencia como aeróbicos, para estar bien físicamente. Los extranjeros todavía no nos acostumbramos a la altura de Quito (está a 2.850 metros), y ese trabajo nos ayuda a aclimatarnos. En mi caso, todavía me cuesta jugar acá, y por eso siento que todavía no puedo mostrar mi mejor versión.

¿Y cómo haces para entrenar y jugar?

Falta mucho el aire cuando se entrena o se juega, pero es algo con lo que tenemos que convivir todos los días. No me puedo rendir. Hay días en los que me siento mejor o peor, pero igual sigue siendo difícil jugar en la altura, es algo terrible.

¿Qué les ha pedido el técnico en la cancha?

Nos pide que estemos tranquilos sin importar las circunstancias, que sigamos el plan de juego porque, si todo sale como lo planeamos, los resultados se van a dar. Desde la pretemporada venimos bien, y en cada partido vamos mejorando. Cada vez somos más sólidos en defensa, y eso se nota: ya no nos están marcando goles.

¿Quién es tu dupla para el gol?

Ahora mismo, con Danny Luna. Nos está yendo muy bien. Jugamos juntos arriba y hemos logrado entendernos. En estos últimos partidos me ha dado muy buenas asistencias. Tiene una gran visión de juego para asistir, y eso me beneficia mucho (risas).

El delantero argentino destaca que con Danny Luna (I) se entiende bien en la cancha. Archivo

¿Practican las jugadas?

En los entrenamientos practicamos algunas, pero después cada partido es diferente, con circunstancias distintas. Así que, de mi parte, me toca usar la astucia para encontrar espacios, y Danny su habilidad para filtrar los pases, lo cual hace bien.

¿El objetivo del equipo es pelear por el título?

Nuestro objetivo nunca fue solo mantener la categoría. Desde el inicio de temporada teníamos la ambición de pelear por clasificar a un torneo internacional. Vamos por buen camino y estamos trabajando para lograrlo. Si en ese camino terminamos peleando por el título, sería genial. El equipo está preparado para estar arriba.

Llegaste a Vinotinto el año pasado, cuando estaba en el ascenso. ¿Qué te llamó la atención para unirte al club?

Yo estaba en Argentina, en Atlético Fénix de la tercera división. Me llamaron de Vinotinto a mitad de año para unirme al equipo, y vi que tenía posibilidades de ascender a primera. Entonces lo vi como una gran oportunidad para debutar en esta categoría.

Tienes 25 años. ¿Ya deseabas estar en primera?

Sí, pero estaba tranquilo. Sabía que en algún momento se iba a dar la oportunidad, porque venía demostrando un buen nivel. No estaba apurado. Lo deseaba, sí, pero no estaba desesperado. Jugadores como Jamie Vardy también se empezaron a mostrar a una edad parecida a la mía.

¿Te costó adaptarte al fútbol ecuatoriano?

Acá el fútbol es muy físico, pero ya estaba acostumbrado porque en Argentina también se juega así. Los defensores te matan. Lo que me costó fue la velocidad con la que se juega acá. Los jugadores son muy rápidos, tienen buena técnica y aplican eso en las transiciones. Hacen que el juego sea más intenso.

¿Cuál es tu objetivo en esta temporada?

Llegar lo más alto posible con Vinotinto y terminar entre los máximos goleadores del campeonato. Quiero hacer la mayor cantidad de goles que pueda. Mi meta es ser el goleador, pero hay que ir partido a partido y aprovechar cada oportunidad que tenga.

