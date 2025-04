¿Cuánto cuestan los lujosos outfits de Luis Chango con Ferragamo y Cartier?

Luis Chango, el empresario indígena ecuatoriano que alguna vez enfrentó la pobreza extrema, hoy luce con elegancia prendas y accesorios de marcas de lujo como Salvatore Ferragamo, Hermes, Longines o Cartier, demostrando que la perseverancia es una fuerza transformadora capaz de superar las realidades más adversas.

A sus 56 años, este visionario nacido el 18 de septiembre de 1968 en la comunidad indígena de Chibuleo, provincia de Tungurahua, no solo ha dejado atrás una infancia marcada por la humildad —nació en una jaula de conejos y creció descalzo en los páramos—, sino que ha construido un legado inspirador para generaciones de ecuatorianos.

Una infancia marcada por la pobreza extrema



Las dificultades fueron compañeras tempranas en la vida de Luis Chango. Trabajó arduamente como jornalero desde niño, con un salario de apenas cinco sucres diarios. Sin embargo, su sed de superación lo impulsó a no abandonar la escuela, incluso cuando el hambre y el cansancio intentaban detenerlo.

Estilo y lujo: el reflejo de un cambio profundo



Hoy, aquel niño que compartía su habitación con cuyes y cocinaba en el mismo espacio donde vivía, posee un patrimonio estimado en US$ 15 millones según Forbes Ecuador, una fortuna que le permite disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Su colección de vehículos de lujo, valorados en más de US$ 100.000, reside en el subsuelo de su edificio, y un simple conjunto de ropa de su vestuario diario puede superar los US$ 1.500, siendo la marca Ferragamo una de sus favoritas.

Luis Chango es presidente de honor de Muhuc Runa. Miki Rodríguez

Un legado de identidad y superación para el Ecuador



La transformación de Luis Chango va más allá de lo estético. Su confianza, clase y distinción son el reflejo de un cambio profundo forjado a base de esfuerzo y determinación. Ha construido un nombre que resuena con fuerza en Ecuador, no solo como empresario exitoso, sino también como un líder comprometido con su comunidad.

Como presidente de honor de Mushuc Runa y líder de la influyente Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, Luis Chango ha sido un motor clave en el desarrollo económico de miles de ecuatorianos, demostrando su visión y compromiso social.

La historia de Luis Chango trasciende el éxito financiero; es un relato de orgullo cultural, resiliencia e identidad. De autodenominarse "uno de los pobres más pobres" en una entrevista con Forbes Ecuador, a convertirse en uno de los empresarios más reconocidos del país, su vida ejemplifica que el origen no es un destino inamovible.

Por ello, Luis Chango viste hoy marcas de lujo, pero carga con orgullo la memoria de su pasado. Su inspiradora trayectoria es un testimonio de que, con esfuerzo, visión y autenticidad, cualquier sueño, por improbable que parezca, puede alcanzarse.

