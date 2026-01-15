Racing de Santander vs Barcelona: alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa del Rey

Barcelona, líder de LaLiga y campeón de la Supercopa, enfrenta a Racing de Santander este 15 de enero por la Copa del Rey

FC Barcelona busca la clasificación en la Copa del Rey 2025-26.

FC Barcelona afronta un nuevo desafío en la Copa del Rey 2025-26. El equipo azulgrana visitará a Racing de Santander por los octavos de final, en un duelo que promete emociones entre dos líderes del fútbol español.

El encuentro se disputará este jueves 15 de enero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Campos de Sport de El Sardinero.

Barcelona llega como líder de LaLiga y campeón de la Supercopa

El conjunto culé llega a este compromiso como líder de LaLiga 2025-26 y con la moral en alto tras conquistar recientemente la Supercopa de España, donde venció a su eterno rival, Real Madrid.

Los jugadores de Barcelona celebran la Supercopa de España. EFE

Además, los merengues ya quedaron eliminados de la Copa del Rey a manos de Albacete, lo que aumenta las expectativas alrededor de Barcelona como uno de los grandes favoritos al título.

Hansi Flick apostará por un equipo mixto en El Sardinero

El director técnico Hansi Flick contará con todas sus estrellas disponibles, aunque apostaría por una alineación mixta para este compromiso copero.

Futbolistas como Lamine Yamal, Raphinha y Pau Cubarsí comenzarían el partido en el banco de suplentes, esperando su oportunidad en el segundo tiempo. El equipo sería comandado en el mediocampo por Pedri, quien asumirá el rol de líder futbolístico.

La alineación de Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Martín, Baldé; Pedri, Olmo, Fermín; Bardghji, Rashford y Torres.

Racing de Santander quiere dar el golpe como local

Por su parte, Racing de Santander, líder del ascenso en España, quiere dar el golpe ante uno de los gigantes del fútbol europeo. El equipo dirigido por José Alberto López también tendrá a toda su plantilla disponible.

La alineación de Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Castro, González, Salinas; Gueye, Puerta, Canales; Sangalli, Vicente y Martín.

Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Racing de Santander

En Ecuador, el partido entre Barcelona vs Racing de Santander será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión pagada como en su canal oficial de YouTube.

