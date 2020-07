Quique Setién no piensa abandonar al Barça

La posibilidad de cambio en la dirección técnica de Barcelona no es posible, al menos por el momento. La directiva del club catalán ratificó a Quique Setién en su puesto hasta el término de la temporada, y con ello queda en suspenso la posibilidad de que el seleccionador ecuatoriano, Jordi Cruyff, forme parte del equipo de trabajo de Xavi, a quien se lo señala como principal candidato a comandar el banquillo en un futuro no muy lejano.

Luego de conocer esa noticia, Setién aseguró que "en absoluto" se siente señalado por las declaraciones de Lionel Messi sobre la situación del equipo ni tampoco "en ningún momento" ha tenido la sensación de querer abandonar su cargo.

Al término del partido ante Osasuna, tras certificarse el adiós al título, Messi aseguró que de no cambiar la dinámica, el Barça tampoco tendría opciones de ganar la Champions, la única competición a la que opta esta temporada.

"¿Si me siento señalado por esas declaraciones? En absoluto. Todos en un momento determinado decimos cosas que a veces se interpretan mal... Son situaciones que se viven cotidianamente en momentos importantes como los que estamos, viviendo de frustración, pero no le doy importancia", dijo.

Preguntado sobre si se siente decepcionado ante los obstáculos que se ha encontrado desde su llegada al Barça, Setién recordó que el día que llegó dijo que iba a disfrutar de la experiencia hasta el último día.

"Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, porque en esta profesión tienes que asumir riesgos y circunstancias. Sigo disfrutando de mi estancia en el Barcelona, me gustaría ser un poco feliz, pero siempre he entendido el proceso del juego y, estés donde estés, la derrota es una opción a la que hay que sobreponerse al entorno mediático del fútbol. En ningún momento he tenido la sensación de quererme marchar, de verdad", insistió.