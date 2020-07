Jordi Cruyff busca su coartada en la crisis dirigencial

Un técnico (Jordi Cruyff) que “se burla” de los ecuatorianos y un dirigente (Francisco Egas) que “no muestra personalidad” para hacer respetar un contrato confirman lo que, a criterio de Ermen Benítez, es una mala combinación para el futuro de la selección nacional, tomando en cuenta que las eliminatorias se iniciarán en octubre, y hasta la presente fecha no se sabe quién comandará a la Tricolor.

Carlos Galarza arremete por demora en el regreso de Jordi Cruyff Leer más

Al igual que el exdelantero del combinado ecuatoriano, otras voces se hacen escuchar luego de que el 17 de julio Cruyff pidiera “dos días más para pensar bien su situación”, porque acá es “muy cuestionado”. Es un secreto a voces que su futuro estaría en el Barcelona español, como parte del equipo de trabajo del técnico Xavi.

Jordi Cruyff ha pasado más tiempo afuera del país. Teddy Cabrera

Para Juan Carlos Burbano, exseleccionado nacional, el anuncio de Cruyff “afecta mucho porque había la esperanza de un nuevo proyecto. Hemos perdido seis meses, damos mucha ventaja en relación con otras selecciones”.

En cuanto a las críticas que ha recibido el estratega dijo que “cuando uno firma por una selección o un equipo debe estar dispuesto a aceptar contras, críticas”.

Luego de afirmar que no lee ni escucha a los medios ecuatorianos, el hijo de Johan Cruyff utiliza como excusa los cuestionamientos recibidos en nuestro país, todo esto mientras los detalles de su contrato se manejan como secreto de Estado y no se sabe si en este caso aplica alguna cláusula a favor de la Ecuafútbol.

Burbano le dijo a EXPRESO que nuestro medio no está para pagar sueldos que superen los 100.000 dólares y que se debe buscar un entrenador que “conozca el medio para poder ganar tiempo. Que tenga claro cómo somos los ecuatorianos”.

(Jordi Cruyff) se está burlando de todos los ecuatorianos, incluido del presidente (Francisco) Egas, a quien le dio la palabra e hicieron un contrato al que está faltando, por lo menos al lazo de amistad que tuvieron. La federación debe demandarlo

Ermen Benítez, exseleccionado ecuatoriano.

La Pantera Benítez comparte ese criterio, e incluso se atreve a proponer nombres. “Aquí están los profesores (Jorge) Célico, Paúl (Vélez) ¿por qué no unen a los dos? Se busca a un buen preparador físico que sí hay en Ecuador, ellos conocen el medio y pueden armar una selección competitiva”.

TIEMPO DE CONQUISTA

La posición de Luis Alfonso Chango, dirigente de Mushuc Runa, es más radical.

“Cruyff se fue sin autorización de los dirigentes de la federación, le facilitaron que se vaya de vacaciones pagadas. Hace 500 años algunos españoles se llevaron el oro de los incas, pero en pleno siglo XXI Cruyff se lleva miles de dólares y pasa de vacaciones. El presidente no pide cuentas, informes, ni resultados”, dijo Chango a Radio Huancavilca.

Se necesita un buen ambiente de trabajo. Si el directorio tiene pugnas, eso afecta. La renuncia de Antonio Cordón a la dirección deportiva de la FEF debe haberlo puesto a pensar. Se trabaja en equipo con gente de confianza para poder desarrollar su idea.

Juan Carlos Burbano, exseleccionado ecuatoriano.



EXPRESO buscó la reacción de Egas, pero no respondió nuestros mensajes. Recién ayer mostró una posición más firme respecto a este tema, en diálogo con radio La Red.

“No nos esperábamos este tema. El resto del cuerpo técnico está en el país, ni sus compañeros de equipo de trabajo anticipaban esto. Se le dio todas las facilidades para estar cerca de la familia en la pandemia. Hoy había que ser consecuentes con el fútbol ecuatoriano, estar aquí. Convocaré al directorio para entregar información sobre la salida de Antonio Cordón y la situación de Jordi Cruyff, tanto contractual como financiera. Primero hay que establecer las voluntades de cada una de las partes y ver cómo encajan dentro de la continuidad o suspensión de un contrato”, declaró.

Ahora habrá que ver si las rectificaciones llegan a tiempo, en una relación con muchas coartadas y poco trabajo.

Es una situación complicada la de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eso empezó unos meses atrás con la disputa entre Francisco Egas y Jaime Estrada. Sin eso seguramente Antonio Cordón no se habría ido y Jordi Cruyff estuviera.

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito.



EN ESPAÑA NO CONOCEN SU TRABAJO

Jordi Quixano, periodista de diario El País, le dijo a EXPRESO que Jordi Cruyff no es una opción para dirigir al Barça.

“La carrera de Jordi Cruyff fue limitada en España. Se conoce quién es, pero no se le conoce el trabajo, porque aquí no ha trabajado. Es poco probable que Xavi -actual estratega del Al-Sadd Sports Club de Catar- llegue ahora mismo al banquillo de Barcelona, porque dentro de un año hay elecciones y el presidente que venga puede destituirlo, entonces no sería un proyecto estable”, indicó. MGD-RVF-GZO