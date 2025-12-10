A qué hora y dónde ver EN VIVO Club Brujas vs Arsenal por Champions League 2025-26

Arsenal de Piero Hincapié visita al Club Brujas de Joel Ordóñez en un duelo decisivo de la Champions League 2025-26

Arsenal es el líder en la tabla de posiciones de la Champions League.

Arsenal, con el defensor ecuatoriano Piero Hincapié como uno de sus pilares, afrontará una visita crucial a Club Brujas, donde milita su compatriota Joel Ordóñez, en la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

(Te invito a leer: Barcelona SC y la Copa Libertadores 2026: el costo millonario de la no clasificación)

El partido se disputará este miércoles 10 de diciembre de 2025, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Jan Breydel, en la ciudad de Brujas.

Arsenal llega invicto y lidera la fase de liga de la Champions

Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, atraviesan un momento formidable. Llegan invictos y como líderes absolutos, con 15 puntos producto de cinco victorias consecutivas.

Piero Hincapié será titular en Arsenal Cortesía

Un nuevo triunfo no solo les permitiría mantener su racha perfecta, sino que prácticamente sellaría su clasificación directa a los octavos de final, instancia a la que solo acceden los ocho mejores de esta fase.

Gianni Infantino, cuestionado por crear premio de paz y dárselo a Donald Trump Leer más

Hincapié, pieza clave en la zaga de los Gunners

Para este duelo, Arsenal presentará un once estelar. En ofensiva, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Viktor Gyokeres formarán un tridente de alto impacto, llamado a imponer ritmo y desequilibrio desde los primeros minutos.

En la defensa, Hincapié volverá a ser clave con su solvencia y lectura de juego, aportando estabilidad a una zaga que ha respondido de forma sobresaliente.

Brujas busca una victoria urgente para soñar con el repechaje

Del otro lado, Club Brujas llega con la urgencia de obtener los tres puntos. Con apenas 4 unidades y ubicado en el puesto 27, el conjunto belga necesita ganar para aspirar al repechaje que otorga boletos adicionales a los octavos de final.

El técnico del Brujas confiará en la velocidad y pegada de Nicolo Tresoldi, Christos Tzoliz y Carlos Forbs, mientras que Joel Ordóñez será titular en la última línea, buscando frenar el potente ataque inglés.

Dónde ver en vivo el duelo entre Arsenal y Brujas en Ecuador

En Ecuador, el partido será transmitido en vivo por ESPN y también estará disponible en la plataforma digital Disney+, para que los aficionados puedan seguir todos los detalles de este decisivo encuentro europeo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!