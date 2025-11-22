Pacho en acción: así llega el PSG para enfrentar a Le Havre desde las 15:05

Willian Pacho es pieza inamovible del PSG, con el que lo ganó todo en la temporada 2024-25.

En París, bajo un cielo de noble apertura y ante el fervor de las tribunas que aguardan el espectáculo del balompié moderno, el señor Willian Pacho, defensor ecuatoriano de reconocida firmeza y buen juicio en el arte de custodiar su retaguardia, retorna a sus labores con el Paris Saint-Germain que enfrente al Le Havre, donde Pacho llega tras servir fielmente a su patria en recientes compromisos internacionales. Y puedes seguir aquí el minuto EN VIVO.

A las 15:05 de hoy, en el prestigioso Parque de los Príncipes, los parisinos recibirán al conjunto del Le Havre Athletic Club, institución que, con gallardía y tesón, ha sabido sortear las adversidades del campeonato francés.

Alineaciones de PSG vs. Le Havre

El líder PSG quiere seguir sumando

El PSG, líder actual, ha conquistado sus más recientes victorias con brío y determinación en los instantes postreros, cual epopeyas deportivas que honran la esencia misma del juego.

Los visitantes, por su parte, marchan con discreta dignidad, acumulando jornadas sin derrota y mostrando una disciplina que inspira respeto. Será, pues, un enfrentamiento de noble suspense, donde la figura de Pacho se erige como pilar del orden defensivo parisino.

Y en medio de tales acontecimientos, podría darse además un hecho digno de crónica: la posible aparición número quinientos del capitán Marquinhos, hito propio de caballeros consagrados al deporte.

El pueblo parisino aguarda con expectación. El encuentro promete emociones dignas de recordarse.

EN VIVO: PSG vs. Le Havre minuto a minuto del partido

